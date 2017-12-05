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05 Aralık 2017 01:22

20 metre yükseklikten yolu düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’da yaklaşık 20 metre yükseklikten ana yola düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

20 metre yükseklikten yolu düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

05 Aralık 2017 01:22


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi Karayolunda Akçakese Köyü Mevkiinde 59 yaşındaki Hüseyin Keleloğlu idaresindeki 37 PN 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki köy yolundan İhsangazi yoluna düştü. Kazada otomobilin sürücü Hüseyin Keleloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Keleloğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Öte yandan, kaza nedeniyle Kastamonu-İhsangazi yola yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından aracın kaza yerinden kaldırılması sonrasında yol, tekrar araç trafiğine açılabildi.




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