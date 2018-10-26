3 bin 136 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyü Soğuk Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 3 bin 136 kök Hint keneviri bitkisi tespit etti. Jandarma ekiplerince ormanlık alandan toplanan kenevir bitkileri, yakılarak imha edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, kenevir bitkilerini kimin ektiği yönünde soruşturma başlatırken, incelenenin ise devam ettiği belirtildi.