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3 bin 136 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Devrekani ilçesinde ormanlık alanda tespit ettikleri 3 bin 136 kök Hint kenevirini yakarak imha etti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyü Soğuk Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 3 bin 136 kök Hint keneviri bitkisi tespit etti. Jandarma ekiplerince ormanlık alandan toplanan kenevir bitkileri, yakılarak imha edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, kenevir bitkilerini kimin ektiği yönünde soruşturma başlatırken, incelenenin ise devam ettiği belirtildi.

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