4 atın bulunduğu ahır küle döndü

Kastamonu'da gece saatlerinde 4 atın içerisinde bulunduğu ahırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangının kısa süre içerisinde büyümesiyle beraber 2 semer beygiri ve 2 rahvan atı yanarak telef oldu.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kastamonu Merkeze bağlı İsmail Bey Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Elmacı'ya ait 4 atın içerisinde bulunduğu ahırda yangın meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ahır önündeki tahtalara sıçradı. Kısa süre içerisinde ahıra sıçrayan yangın, 4 atın bulunduğu ahırı kısa süre içerisinde sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı ahıra itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangından geriye 4 telef at kaldı.

“Yangını söndüremedik çünkü alevlerin boyu çok yüksekti”

Telef olan hayvanların sahibi Ramazan Elmacı, “Saat dokuz buçukta hayvanlara baktım yemlerini verdim. Ondan sonra eve gittim yattım. Saat, iki, iki buçuk civarındaydı ahır yanıyor diye kapıya geldim. Kapıya geldiğimizde ahır yanıyordu komple. Burada rahvan atlar vardı, taylar vardı. Yetiştirir, satıyoruz atları, semer atları vardı. Yangını söndüremedik çünkü alevlerin boyu çok yüksekti. Belediye başkanımıza, valimize sesleniyorum destek çıkmalarını istiyorum. 4 tane atım telef oldu. Bir tanesi burada bir tanesi orada biri arkanızda diğeri de orada” dedi.

“Sanki güneş doğmuş gibiydi”

Yangının çıktığını gören ve Ramazan Elmacı'ya haber veren Meryem Türe, “Çocuğum var dışarıda balkonda yatıyordu. İçeri girdi. O an ben kalktım yüzüme su çarptım. Dedim ki saat üç saate baktım, dışarı çıktım baktım ki burası yanıyor. Hemen evimden kalktım Ramazan Abi'nin kapısını vurdum. Hemen buraya geldik. Bu kadarını gördüm ben. Alevler çok yüksekti. Evimin içine kadar giriyordu dumanlar. Sanki güneş doğmuş gibiydi” şeklinde konuştu.

Herhangi bir yangının çıkmaması için sokak üzerinde bulunan evlerin elektriği kesildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.