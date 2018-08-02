447 yıllık han “Gastronomi Merkezi” olacak

Kastamonu Belediyesi tarafından restore edilecek 447 yıllık tarihi Acem Hanı, yöresel yemeklerin tanıtılacağı "Gastronomi Merkezi" olarak kullanılacak. Yöresel mutfağın tanıtımı açısından Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyacak merkezde, Kastamonu yemeklerinin en iyi şekilde yapılabilmesi adına eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapılacak.

Acem Hanı’nın turizme kazandırılması için yöresel yemeklerin yer alacağı Gastronomi Müzesi ve Merkezi’ne dönüştürülmesi hususunda istişare toplantısı Belediye Hizmet Binası’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu tarihi, kültürel değerlerini korumak, bunları restore etmek ve iyi bit fonksiyon yükleyip bunu sürekli hale getirebilmek, en büyük misyonlarımızdan biridir. Bununla ilgili bugün bir çalıştayımız yapılıyor. Bu çalıştay sürdükçe ilimizde bu kültürel varlıkların önemi insanlarımız tarafından daha da çok anlaşılır. Bizim yapmamız gerekenlerden biri bu. Bir sürü konağımız, kültürel varlıklarımız var. Değerlerimizi görmemiz lazım. Bunu sağlayabildiğimiz sürece kültürel varlıklarımızı açığa çıkarmış oluruz. Bunlardan biri de Acem Hanı. Mimari projede güzel. Bizim oraya ekleyeceğimiz fonksiyon daha da güzel. Kastamonu yöresel yemekleri ile de ön plana çıkmalı. İnanıyorum Acem Hanı’nı bu fonksiyonla hem Türkiye’de hem de dünyada ses getiren bir yer haline getirebiliriz. Biz buna emek veriyoruz. Hem ilmi açından, hem yerel açıdan bütün fonksiyon yükleyip, burayı dünya çapında olmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Kastamonu Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. İrfan Mısırlı başkanlığında Gastronomi Merkezi Çalıştayı gerçekleştirildi. Mısırlı, sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.