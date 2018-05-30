5 kişiyi katleden cinayet zanlılarıyla ilgili iddianame kabul edildi

Kastamonu’da 5 kişilik Çataloğlu ailesini katleden sanıklardan Ersan Kaş ise, cesetleri bir araya topladıktan sonra üzerilerine 15 çuval çam çırasını ve yanına da tüpleri yerleştirdiklerini belirterek, tüpler yangında patlayınca cesetlerin parçalara ayrılacağını ve bu sayede cesetlerin de bulunamayacağını düşündüklerini kaydetti.

Kastamonu’da Bürme Köyünde hayvanlarını çalmak için girdikleri evde bulunan Fazıl Çataloğlu ve ailesini öldürdükten sonra evleriyle birlikte yakarak yok etmek isteyen 3 sanık hakkında “5 kişiyi canavarca hisle öldürdükleri” gerekçesiyle 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, hayvan hırsızlığı olarak başlayan olayda Erkan ve Ersan Kaş kardeşlerin kamyonetle Bürme Köyüne giderken Hatip Köyünden kayınpederleri Ali Şahin’i de aldıktan sonra aracı köye yakın bir bölgede 300 metre uzaklıkta bıraktıkları belirtildi.

Fazıl Çataloğlu’nun aynı zamanda komşusu olan Ali Şahin, köye geldiği esnada havlayan köpekleri susturmak için ekmek verdiği belirtilen iddianamede, bu esnada seslere uyanan Fazıl Çataloğlu’nun kurusıkı silahla havaya ateş etmesi üzerine Erkan Kaş’ın tüfekle Çataloğlu’nu vurarak öldürdüğü, ardından eve giren sanıkların Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu’nu da tabanca ve tüfekle vurarak öldürdüğü ifade edildi.

Sanıkların daha öncede çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıklarının tespit edildiği iddianamede, “Cesetlerden küçük bir parça dışında bir şey kalmaması nedeniyle öldükten sonra mı yoksa ölmeden önce mi yakıldığı tespit edilemedi. Şüphelilerin olay yerinden çaldığı bir ineğe kulak küpesinden ulaşıldı. Çalınan keçi, kardeşlerin babası Orhan Kaş’ın evinde, Fazıl Çataloğlu’na ait tüfek ile olayda kullanılan tüfek ve tabanca Erkan Kaş’ın evinde bulundu. Hangi maktulün hangi silahla vurulduğu tespit edilemedi. 12 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişiyi canavarca hisle öldürdükleri gerekçesiyle sanıkların 5’er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmaları, ayrıca mala zarar verme, yağma ve hırsızlık suçlarından da cezalandırılmaları talep edilmektedir” denildi.

“Yakalanma durumunda ‘cesetlerin yerini bilmiyoruz” diye plan yaptık”

İddianamede, jandarmadaki ifadesine yer verilen Ersan Kaş, olayı anlatarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, “Ağabeyim olayın olduğu akşam evime gelerek define işi için gece çıkacaklarını söyledi. Yolda kayınpederimi aldık. Daha sonra anladım ki ikisi her şeyi planlamış. Yakalanma durumunda ‘cesetlerin yerini bilmiyoruz’ deriz diye plan yaptıklarını öğrendim. Önce Ahmet Çataloğlu’na ait eve girdik. Değerli bir şey bulamayınca çıktık. Ağabeyim ile kayınpederimde kar maskesi ve eldiven vardı, bende yoktu. Çünkü Fazıl beni tanımazdı ama onları tanırdı. Fazıl, vurulduktan sonra kayınpederim ve ağabeyim içeri girdi. Tabanca ve tüfek sesleri duyuldu. Yukarı çıktığımda vurulanlar yerde yatıyordu” dedi.

“Tüpler patlayınca cesetler parçalara ayrılacaktı”

Cesetlerin yanına tüpleri yerleştirdiklerini belirten Ersan Kaş, “Cesetleri bir araya getirip Fazıl’ın evinin altında bulunan 15 çuval çam çırasını üzerlerine, tüpleri de çevrelerine yerleştirdik. Bunun sebebi patlamanın ardından cesetlere dair hiç parça kalmasın düşüncesiydi. İnsan ve hayvan kemikleri karışsın, tespit edilemesin diye 30 kadar keçiyi evin altına sürdük” diye konuştu.

“İnekleri satması için tacire verdik”

Evi de ateşe verdikten sonra Fazıl Çataloğlu’na ait traktörün römorkuna 20 koyun ve 5 keçi ile çeşitli eşyalar yüklediklerini belirten Ersan Kaş, “4 büyükbaş hayvanı da kamyonete yükledik. Traktörü, tanınmasından korktuğumuz için Elmayakası köyü yakınlarına bıraktık. İnekleri satması için tacire verdik. Sonra tekrar traktörün yanına gittik. Traktörü saplandığı yerden çıkaramadığımız için hayvanları bırakıp bir keçiyi aldık. Bu keçiyi, Daday’daki babamın hayvanlarının yanına bıraktık. Fazıl’a ait motor ve malzemeleri de benim evin kömürlüğüne yerleştirdik” şeklinde konuştu.

“Panikle ateş ederek Fazıl Çataloğlu’nu vurdum”

Olay gecesi Fazıl Çataloğlu’nun kendilerini gördüğünü düşünerek panikle ateş ettiğini belirten Erkan Kaş ise, bunun sonucunda Fazıl Çataloğlu’nu kafası ve göğsünden vurduğunu kaydetti.

Erkan Kaş, “Daha sonra eve girerek yataktaki bir kadını vurdum. Ardından diğer odalara da bakıp orada bulunanlara tüfekle ateş açtım. Tüfek bir ara tutukluk yaptı. Bunun üzerine tabancayla yatakta yatan çocuğa ve diğerlerine ateş ederek öldürdüm” dedi.

“Eşlerimize define aramaya gideceğimizi söyledik”

Olayı kendisinin planladığını öne süren Erkan Kaş, eşlerine define aramaya gittiklerini söylediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Birkaç gün önce olayı yapma kararı aldım. Kardeşime ’28 Kasım’da hayvan almaya gideceğiz’ dedim. Önceden de hayvan hırsızlığı yaptığımız için telefonlarımız dinlenir diye aramızda böyle bir şifre belirledik. Kardeşimin eşi akşamları dışarı çıkmasını istemediği için ona da define işine gideceğimizi söyledik”

“Evde bulduğumuz 15 bin TL’yi de eşit şekilde aramızda paylaştık”

Ersan ve Erkan Kaş kardeşlerinin kayınpederi Ali Şahin de, evde buldukları 15 bin TL’yi eşit şekilde aralarında paylaştıklarını anlatarak, şunları söyledi: “Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu’na ait evleri biz yaktık. Aileyi de tabanca ve tüfekle öldürdük. Yakalanınca savcıya cesetlerin yerini göstereceğimi söyleyerek birkaç kez yalan beyanda bulundum. Erkan, Fazıl’ı, Ersan da oğlu ve gelinini vurdu. Herkes ateş ediyordu. Erkan yaşlı kadına, ‘Evde para var mı?’ diye sordu. Yaşlı kadın evde para olduğunu söyleyince ben de onu öldürdüm. Yastık altında 15 bin TL bulduk, aramızda eşit şekilde bölüştürdük. Çocuğu karanlıkta görmedim. Kasten mi öldürdük ya da karanlıkla seken kurşunlar mı isabet etti, bilmiyorum”

Çıkan yangında aileye ait 28 küçükbaş hayvan telef olduğu belirlendi. 20 küçükbaş hayvanın da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulundu.

Olay sonrası Erkan ve Ersan Kaş kardeşler ile kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanmıştı.

Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazeleri, 9 Mayıs’ta tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde toprağa verilmişti.