6 ay sonra tekrar seçime gidildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Marangozlar Odasının Genel Kurulu yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimde başkanlığı ara farkla Salim Karabıyıkoğlu kazandı.

Yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen Marangozlar Odası Genel Kurulunda yapılan seçimde başkanlığı Sacettin Börekçi kazanmıştı. Oda yönetiminin aldığı olağanüstü seçim kararı sonrası yeniden seçime gidildi. Seçimlerin yenilenmesinin ardından 6 ay sonra yeni yönetimin aldığı karar sonucunda tekrar seçime giden Tosya Marangozlar Odasında seçime 3 başkan adayı ve yönetimi katıldı. Seçim üyelerin gerekli çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemde yer alan maddeler okundu. Divan Kuruluna önerilen isimlerin okunmasının ardında genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından seçim başladı. Seçime Başkan adayı olarak giren Sacettin Börekçi, Erdoğan Hızarcı ve Salim Karabıyıkoğlu ve yönetim üyeleri saat 17.00'da biten oy kullana işlemini heyecanla beklediler. Seçim sonrası yapılan oy tasnif sonrası Salim Karabıyıkoğlu 89 oy, Sacettin Börekçi 69 oy ve Erdoğan Hızarcı ise 51 oy aldı. Bu sonuçlara göre yeni başkan Salim Karabıyıkoğlu oldu.

Tosya Marangozlar Odası Yönetim Kurul Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, “Biz bir ekip olarak yola çıktık ve inşallah bunun devamını getirerek önce ülkemiz sonra da Tosya ve Marangoz esnafı için birlikte çalışarak başarılara imza atacağız” dedi.