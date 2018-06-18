6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkii Duruçay köyü kavşağında Enver Binen (58) idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan İnebolu istikametine seyreden Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü Enver Binen ile aynı araçta bulunan Serenay Binen, Kadriye Binen, Müzeyyen Ergin, Kezban Ergin ve Sibel Binen hayatlarını kaybetmişti. Ayrıca Ali Erol ile yanında yolcu olarak bulunan Ragıp Kara da yaralanmıştı.

Yaralı Ali Erol, hastanedeki tedavisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Erol, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.