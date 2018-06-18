Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:21

6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

Kastamonu-İnebolu karayolunda aynı araçta bulunan 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

18 Haziran 2018 13:21


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkii Duruçay köyü kavşağında Enver Binen (58) idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan İnebolu istikametine seyreden Ali Erol yönetimindeki 37 AAD 650 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü Enver Binen ile aynı araçta bulunan Serenay Binen, Kadriye Binen, Müzeyyen Ergin, Kezban Ergin ve Sibel Binen hayatlarını kaybetmişti. Ayrıca Ali Erol ile yanında yolcu olarak bulunan Ragıp Kara da yaralanmıştı.


Yaralı Ali Erol, hastanedeki tedavisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Erol, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç