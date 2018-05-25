7 yılda verilen kurslarda 450 girişimci, kendi işini kurdu

KOSGEB, İŞKUR ve KATSO, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında protokol imzaladı. İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleşen protokolde, Eylül ayına kadar 25 kişilik 5 kurs düzenlenmesi planlanıyor. Kursları başarıyla bitiren girişimciler, çeşitli hibe ve avantajlı kredilerden de yararlanabilecek.

Kurumlar arasında yapılan protokolden sonra değerlendirmede bulunan KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, “Protokolünü imzaladığımız bu uygulamalı girişimcilik eğitimi hem ilimize hem de eğitime katılacak girişimcilere önemli katkılar sağlayacak ve fayda sunacaktır. KOSGEB olarak ilimizdeki paydaş bütün kamu kurumlarıyla bu girişimcilik eğitimlerini yapmaya hem il merkezinde hem de ilçelerimizde devam ediyoruz. İŞKUR ile güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bu eğitimleri her yıl yapıyoruz. Her eğitimden mutlaka iş kuran insanlarımız çıkıyor. 2011 yılından itibaren günümüze kadar yapılan eğitimlerde 450 girişimcimiz kendi işini kurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz kurslarda 100 kişi kendi işini kurdu. Yani geçtiğimiz yıllara göre iş kuranların sayısı katlayarak günümüze geliyor. Burada hükümetimizin belirlediği rakamlarla 50 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si geri ödemeli kredi destek imkanı bulunuyor. Buda iş kurmak isteyen insanlara finansal anlamda cesaret veriyor. Kendi öz kaynaklarına veya diğer finansal imkanlara ulaşma noktasında belki zorluk çekseler de bu alacak girişimcilik eğitimleriyle daha güvenli işe başlayabiliyorlar. Özellikle ilçelerimizdeki insanlarında bu eğitimlere daha faza ilgi göstermesini bekliyoruz. Çünkü zaten piyasa şartlarıyla ilçelerimizde riski yüksek bir alanda iş kurmayı tercih ediyorlar, bu imkanları değerlendirdiklerinde daha güvenli iş hayatlarına başlayacaklardır” dedi.

“İş dünyasına verilen desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz”

Son yıllarda iş dünyasına büyük destekler verildiğine dikkat çeken KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da, şöyle konuştu: “Böyle bir ortaklıktan dolayı kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler, iş dünyasına elinizdeki imkanlar olarak zaten vermeye çalışıyorsunuz. Bu da memleketimizdeki işsizlik konusunda olsun, iş arayanlar insanlara seçenek sunarak iş vermiş oluyoruz. Buda bir istihdam oluşturmak ve odamıza yeni üye katmak, ilimizde işadamı yetiştirmek açısından burada aslında bir temel atılıyor. Bu yüzden bizler için de oldukça önem kazanıyor. Şuandaki çalışmalar gayet güzel ve 5 tane odamızda kurs olacak. Bu kurslarda toplamda 125 kişi eğitimlerini tamamlayıp, kendi işini kurma imkanına sahip olacak. Bu iyi bir rakam, ilerleyen süreçte bu 125 kişi yanlarında da 1’ir kişi çalıştırsa 250 kişinin istihdamı demek oluyor. Bu ayrıca katlayarak veya büyüyerek giden ortaklıklar da olabilecek şekilde kendi istihdamlarını oluşturmuş olacaklar. Aslında bu çalışmalarla bizler birçok şeyin önüne geçmiş oluyoruz. Yeni istihdam oluşturup, üreten bir topluluk haline gelmiş oluyoruz. Bu sayede de devletimizden bekleyeceğimiz işi bizler, kendimiz kendi imkanlarınızla üretmeye başlıyoruz ve yeni istihdamlar oluşturmuş oluyoruz. İş dünyasına verilen bu desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz”

“İşsiz gençlerimize destek olarak iş kurmalarını sağlıyoruz, bu sayede girişimcilerimiz iş ararken işveren haline geliyor”

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise, İŞKUR olarak birçok alanda istihdam oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “İstihdam oluşturmaya çalışırken bunu ancak kişiye iş bulmakla değil, belki içlerinde kendi işini kurabilecek potansiyele sahip insanların olacağı düşüncesiyle de yola çıkarak bir program oluşturduk. Biz, girişimcilik eğitimiyle yaptığımız işlemde, fikri olan bir insanın bu fikriyle birlikte hayatını nasıl geçireceği noktasında 4 gün boyunca bilgilendirme yapıyoruz. Bunun yanı sıra KOSGEB’in hibeleri ve kredileri girişimcilerimize anlatılıyor” dedi.

“Biz, girişimcilerimizi iş sahibi yaparken yarında onlar, bizim için istihdam oluşturduğunu görüyoruz” diyen Aşıcı, “Yani iş yeri açan bir kişiye bizler yardımcı olduk işyerini açtı, yarında bir başkasını istihdam etmeye başlıyor. Dün kendi iş ararken bir bakıyorsunuz kendisi işveren pozisyonuna geçiyor. Bizim için en önemli katkı budur. Bunun bu zincir halkasıyla gitmesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

“5 kursta toplam 125 kişiye eğitim vereceğiz”

Düzenlenecek eğitimler hakkında da bilgilendirmede bulunan Aşıcı, “İŞKUR, KOSGEB ve KATSO olarak 125 kişilik 5 grupluk bir program için protokolümüzü imzaladık. İlk grubumuz 11 Haziran’da eğitime başlayıp, 14 Haziran’da sona erecek. Eğitime katılmak isteyenler e-Devlet üzerinden eğitime başlamadan 5 gün öncesinde KOSGEB’e müracaat etmeleri gerekiyor. Ama bizler, yinede KOSGEB’e başvuramayanlar için hem İŞKUR, hem KOSGEB hem de KATSO olarak yardımcı olacağız. Her grubumuz 25 kişilik olacak, son grubumuz 6 Eylül’de eğitimini tamamlayacak. Eğitimler ilk etapta KATSO’da yapılacak. Herhangi bir problemin olması durumunda İŞKUR’da bu eğitimlerin verilebileceği iki toplantı salonumuz var. Burada devam edeceğiz. Eğitimler, günlük 8 saat olacak. Saat 08.30’da başlayacak, akşam 05.30’da bitecek. Eğitimler 4 gün olduğu için devem mecburiyeti bulunuyor. Bu eğitimlere işsiz, emekli, üniversite öğrencisi, çalışan yani herkes katılabilecek. Bu eğitimlerde herhangi bir şart aramıyoruz” ifadelerini kullandı.