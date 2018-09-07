8. Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Ahşap Tanıtım Fuarı’nın İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ahşap fuarında kurulacak olan stantlar ile büyük ilgi çekeceklerini belirtti.

3 Ekim 2018 günü açılışı gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek olan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı’nın İstişare Toplantısı yapıldı. İl Genel Meclisinde gerçekleşen programda fuarın tanıtımının hangi kanallarla yapılacağının oy birliğiyle kararı alındı.

Fuarda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Özellikle ahşap oymacılığıyla ilgili yapacağımız malzemeyi ona göre seçmemiz lazım. Ahşap kent mobilyalarıyla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Şuradan bir çıkın ahşap duraklar vardır. Fark etmişsinizdir illaki burada projeli bir şekilde yaptığımız ahşap duraklar ilgi görmüştür. Yine ahşaptan yapılma taksi duraklarımız vardır. Bunlarda Türkiye’de örnektir. Bu şekilde stantlarımızı değerlendirebilirsek illerde büyük ilgi çekeceğimiz kanaatindeyim. Özellikle tarihi, kültürel dokuya önem veren iller var Türkiye’de” dedi.

“Kurum, kuruluş ve ticaret haneleri buraya getirebilirsek çok büyük kazanç elde edeceğiz”

Katılım konusunda ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başkan Babaş, “Ticaret Odasına da söyledik hatta Tosya Ağaç İşleri Başkanımız yapacağımız çalışmalarda destek verecek. Stantlar da sergileyeceğimiz ürünler Türkiye’deki bu işi yapan kurum, kuruluş ve ticaret haneleri buraya getirebilirsek çok büyük kazanç elde edeceğimiz görüşündeyim. Tabi bizde etkinliklerimizi arttırdık. Bu işe geçen yıldan beri Valimizin Başkanlığında devam ettik. Bütçe oluşturduk, tabi ben şunu da söylemek istiyorum bütçeye de herkes ne vaat ettiyse bütçede onu yapması lazım. Biz söylediğimizin arkasındayız” diye konuştu.