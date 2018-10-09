8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda Modoko emektarına anlamlı ödül

Kastamonu'da "Ahşaba hayat verenler burada” sloganıyla 8'incisi düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı, keyifli buluşmalara ev sahipliği yaptı. Fuara katılan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik'e Kastamonu'yu temsilen bir ödül verildi.

3 Ekim'de başlayan ve 5 gün boyunca devam eden ahşap fuarında 90 stant kuruldu. Fuarı 20 bin kişi ziyaret etti. “Ahşaba hayat verenler burada” sloganıyla 8'inci kez düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı keyifli buluşmalara ev sahipliği yaptı. Son gün etkinliğinde drift motor pilotları katılımcılara unutamayacakları dakikalar yaşattı. Günün akşamında ise fuarda stant açan şirket temsilcilerine gala yemeği verildi.

Yemeğe Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası H.Ergün Can, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı zanaatkâr İ. Etem Özçelik ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu yıl belki önceki yıllardaki fuarlara göre biraz daha farklı bir ivme yakalamış olduk. Ancak başarının mükemmelliği yoktur. Dolayısıyla biz bu noktada değiliz” şeklinde konuştu.

“Daha iyiye doğru adım atacağız”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ahşap üreticilerimiz, ustalarımız bu yıl her senekine göre daha ciddi bir şekilde destek verdiler. Stantlarını kurdular ve süre boyunca da güzel çalışmalar yaptılar. Tabi ki ben inanıyorum, önümüzdeki fuarlarda bu iş devam edecektir. Daha iyiye doğru adım atacağız” şeklinde konuştu.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, Kastamonu Ahşap Fuarı'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gala yemeğinin ardından fuarda stant kuran şirket yöneticilerine katılım belgesi verilirken, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik'e de Kastamonu'yu temsilen bir ödül verildi. Özçelik de tüm protokole Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bir zanaatkâr olarak fuarı değerlendiren İ. Etem Özçelik; “Bugün burada olmak çok değerli. Meslektaşlarımla birlikte olmak, devlet erkanımızın da buna eşlik etmesi beni çok gururlandırdı. Bu tip etkinliklerin yaşatılması lazım ve her sene bu desteğin sağlanması gerekir. Ağaç bizim için çok değerli onu yaşatmaya çalışıp, üretimine katkıda bulunan, tüm verimliliğini sanata döken herkesi selamlıyorum. Bu anlamlı fuara davet edildiğim için de herkese teşekkür ediyorum çok güzel ve anlamlı bir fuar olmuş emeği geçen herkesi tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.