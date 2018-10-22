Aç kalan kurt, köye kadar indi

Kastamonu'da aç kaldığı için köyle kadar inen kurt, köpekler tarafından telef edildi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu ile Taşköprü arasında sınır olan Ören Köyünde geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan köylüler, yerleşim yerlerini tehdit eden kurtlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl aç kalan kurtlar, köye kadar inerek 30 küçükbaş hayvanı telef etmişti. Bunun üzerine köylüler tedbirlerini arttırdı. Köye kadar inen kurt, köydeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, kurdu boğarak telef etti.

Köylüler, sık sık kurtların aç kalması sonucu köylerine indiğini ve bu yüzden de büyük panik yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.