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21 Mayıs 2018 04:32

Ağaca çarparak duran otomobil, çaya uçmaktan kurtuldu

Kastamonu’da sahur vakti yoldan çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak çaya uçmaktan kurtuldu.

Ağaca çarparak duran otomobil, çaya uçmaktan kurtuldu

21 Mayıs 2018 04:32

Kazada sürücü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Sinanbey Kavşağında Mehmet Mete Gündüz (20) idaresindeki 06 DU 2711 plakalı otomobil, sahur vakti evine gitmek isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobil, çaya uçmaktan bu sayede kurtuldu. Kazada araç sürücüsü Mehmet Mete Gündüz ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gündüz, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza yapan araç, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.


Kaza yapan sürücü Gündüz’ün, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda 2. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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