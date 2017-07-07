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07 Temmuz 2017 19:58

Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ağaçtan düşen ve vücuduna yerde bulunan demir çubuklar saplanan kadın ağır yaralandı.

Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı

07 Temmuz 2017 19:58


Edinilen bilgilere göre, Tosya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Emine E. (54), meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Düştüğü yerde bulunan demir çubuklar Emine E’nin ayağına ve karnına saplantı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 ambulansa bildirmesi sonucu olay yerine gelen sağlık görevlileri yere düşerek yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Emine E’ye acil serviste yapılan müdahale sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emine E’nin vücuduna saplanan demir parçaları nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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