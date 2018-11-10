Ahırın çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıktığı ahırın çatısından düşerek ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Yuvacık köyünde ikamet eden Yaşar Güngör (73), çıktığı ahırın çatısından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi için sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Yaşar Güngör, kurtarılamadı. Yaşar Güngör'ün cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.