Ahşaba hayat verenler Kastamonu'da buluşuyor

Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında 8. Ahşap Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'nun kilit etkinlikleri arasında yer alan ve Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen 8. Ahşap Fuarı, bu yıl “Ahşaba Hayat Verenler Burada” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli işleri segmentlerinden ürünler bir arada sergilenecek.

Maket ev yapma ve odun yığma yarışması yapılacak

Türkiye'nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ve firmaların yer alacağı 8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nda ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler de fuarda ödüllerini alacak. Ağaç ürünlerinden özgün hediyelik eşya tasarımlarını “Hadi En Özgününü Sen Tasarla” mottosu ile yarışmaya çağıran “Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması” ödül töreni fuarın ikinci günü olan 4 Ekim'de yapılacak. “Beşikten Mezara Ahşabın Hayatımızdaki Yeri” isimli Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler ise fuarın üçüncü günü 5 Ekim'de belli olacak. Ayrıca fotoğraf yarışmasına başvuran fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi de fuar boyunca ziyaret edilebilecek.

Fuar gösterilerle renklenecek

Ayrıca fuar süresince gerçekleştirilecek birbirinden ilginç etkinlikler ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşatacak. Ekstrem sporlar arasında yer alan “Stihl Timbersports Kütük Kesme” gösterilerinin yanı sıra maket ev yapma, ster odun yığma yarışmalarına ziyaretçiler de katılabilecek. Fuarın hafta sonu programında da 6 Ekim'de Demet Akalın konseri, 7 Ekim'de oto drift gösterileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak.

“Ahşap bizim için kültürel tarihi bir değerdir”

Fuarın yüz ölçümünün yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı kent için önemli olduğunu belirten Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, "Bu bakımdan Kastamonu için orman ve ahşap önemli bir ürün. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu yönetim merkezi olmuş olan Kastamonu, biriktirmiş olduğu kültürün içine ahşabı da yerleştirmiştir. Ahşap bizim için hem bir ekonomik hem de kültürel tarihi bir değerdir” dedi.

“Ahşaptan geçinen iş yeri sayımız 500'ün üzerinde”

Kastamonu'da ahşabın değeri koruduğunu ifade eden Karadeniz, "Bugün üç tane büyük fabrikada yonga ve yonga lifi üretimi yapan önemli tesislerimiz var. Bu fabrikaların ürünlerinin içerisinde Türkiye'ye marka değeri taşıyan ürünler de yer almaktadır. Ayrıca bu üç fabrikadan farklı olarak yaklaşık yüz işletmemiz de mobilya üretimi yapmaktadır. Doksan işletmemizde tomruk olarak ormandan elde edilen ağacı işleyen kereste fabrikaları bulunmaktadır. Toplam ahşaptan geçinen iş yeri sayımız 500'ün üzerindedir. Bu Kastamonu için oldukça önemli bir ekonomik değer olduğunun da göstergesidir. Ayrıca eklememiz gereken bir başka konuda ahşap halen daha birçok işletmemizde el sanatları el sanatları oymacılık şeklinde işlenmektedir. Ve bu şekilde üretilen ürünler ilimizin en önemli beğeni toplayan ürünleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

"Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelir şu anda 3 milyon dolar civarında"

Ahşaptan turizm ve sanayi alanında gelir elde ettiklerini söyleyen Karadeniz, "Ahşabı yaşatmak için el oymacılığını ayakta tutmanın ana çaresinin de bunu ekonomik bir değer haline getirmek olduğunu biz biliyoruz. Eğer ekonomik değer haline getirebilirsek, yaşatabilirsek ahşap ustalarını da yaşatmış olacağız ve onları sürdürmüş olacağız ki Kastamonu bunu başarmıştır. Bugün el oymacılığı yapan ahşap üreticilerimiz sipariş yetiştirmekte zorlanmaktadır. Birkaç ay sonrasına gelen siparişler için süre vermektedirler. Tabii ki ilimizdeki turizm hareketliliği de son yıllarda bu ürünlere olan talebi artırmaktadır. Bu da ahşap sanatının ayakta kalması açısından önemli bir fırsattır. Ahşap ürünlerin ihracatından elde edilen gelin şu anda 3 milyon dolar civarındadır. Bu rakam son yıllarda elde edilen bir başarı olmakla birlikte olması gereken yeri düşündüğümüzde daha çok yol almamız gerektiğini de biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkesi fuarımıza bekliyoruz”

Ahşabı hem tanıtmak hem gelecek nesillere aktarabilmek açısından 8 yıldır fuar düzenlediklerini de vurgulayan Vali Karadeniz, “Bu yıl farklı olarak ahşap fuarını daha cazip hale getirmek için başka etkinliklerle destekledik. 3-7 Ekim tarihleri arasındaki fuarımızda ahşapla ilgili yarışmalar ve gösterilerde yer almaktadır. Fuarımızı daha cazip hale getirdik ve bu yıl ahşap fuarı stant talebi de yapılanın doğru olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de mobilya ve ahşap sektöründe bulunan başka illerdeki iş adamlarını ilimize davet ettik. Tüm bunlar ahşap fuarının bundan sonra ilimizle sınırlı kalmayıp önce ülkemizde sonra da belki yurt dışına açılması sağlayacaktır, diye düşünüyorum ve herkesi 3 Ekim'de başlayacak olan fuarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.