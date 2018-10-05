Ahşabın başkenti Kastamonu'da, Ahşap Fuarı devam ediyor

SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, Türkiye'nin ormanlarla kaplı bir ülke olmasına rağmen dünyada diğer ülkelerle kıyaslandığında ahşap kullanımında çok gerilerde olduğunu söyledi.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye'de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı devam ediyor. 8. Kastamonu Ahşap Fuarı, "Ahşaba Hayat Verenler Burada" temasıyla Kuzeykent Fuar Alanında kapılarını açtı. Çok sayıda ziyaretçi ile iş adamı ve sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği Kastamonu Ahşap Fuarı'nda birbirinden ilginç ve daha önce tasarlanmamış ürünler sergileniyor.

Kastamonu Ahşap Fuarının en büyük destekçilerinden SFC Entegre Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, "Son zamanlarda gelişen dünyadaki birçok olaylar ve bu olayların sebebi olan organik olmayan ürünlerin fazlalığı, naturel olan ürünlerin azlık olmasından dolayı çok fazla naturel ürünlere ihtiyacımız var. Bu naturelliğin başında da vücudumuzun her zerresine oksijen almamızda dahil zikreden ağaç, ağaç deyince ahşap, ahşap deyince beşikten mezara kadar ihtiyacımız olan bu ürünümüzü başkenti olan Kastamonu'muzda sunmak bizlere bir şereftir. Ahşabın dans ettiği, ahşabın nefes aldığı ilimize, Kastamonu'ya gelmeye, bilhassa fuarımızı ziyaret etmeye herkesi davet ediyoruz. 10 bin yıllık bir tarihe sahip olan Kastamonu'da, ahşabın nasıl işlendiğini görmelerini tavsiye ediyorum. İnşallah bu yıl 8'incisini yaptığımız Ahşap Fuarının önümüzdeki yıl 9'uncusunu yaptığımızda inşallah herkesi bu fuarımızda görürüz" dedi.

"Ahşap, en güzel Kastamonu'da işleniyor"

Kastamonu'nun yüzde 67'sinin ormanlarla kaplı bir ahşap şehri olduğunu söyleyen Gülamoğlu, "Ahşap deyince Kastamonu'nun yüzde 67'si ormanlarla kaplı bir şehir. Şehzadelerin yetiştiği, 10 bin yıllık bir tarihe sahip, Nuh Tufanı'ndan sonra yeryüzünde ilk yerleşkelerden bir tanesi olan ilimizde, Türklerin kaidesi olan bu güzide ilimizde ahşabın 10 bin yıllık bir geçmişe de sahip olması bizlerin, ahşabı ne kadar ustaca işlediğimizin bir misalidir. İnşallah bundan sonra herkes ahşabı keşfeder ve ahşabı da Kastamonu'da keşfeder" diye konuştu.

"UNESCO Miras Listesi'nde yer alan 900 yıllık çivisiz camimiz bulunuyor"

UNESCO Miras Listesi'nde yer alan 900 yıllık çivisiz caminin Kastamonu'nun ahşabı nasıl işlediğinin en büyük kanıtı olduğuna dikkat çeken Gülamoğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu'daki ahşap oymacılığı bırakın Türkiye'yi, dünyanın hiçbir yerinde yok, çünkü el emeği göz nuru ile sabırla işlenen bir sanattır. Dünyada hiçbir yerde olmayan UNESCO Miras Listesi'nde yer alan 900 yıllık çivisiz camimiz bulunuyor. Çok sayıda medresemiz var. Birçok yapıtlarımız bulunuyor. Son zamanlarda Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'ın sayesinde Kastamonu'daki ahşap yapılarla tekrar canlandı. Bu sayede Kastamonu'daki ahşabın önemi de gittikçe artmaya başladı. Ben, öyle tahmin ediyorum ki ahşap deyince Türkiye'de ilk önce Kastamonu akla gelecektir. Gelmesi de gerekiyor."

"Ormanlarla kaplı olmamıza rağmen dünyada ahşap kullanımında çok gerilerdeyiz"

Sektör temsilcileri başta olmak üzere vatandaşları ve iş adamlarını Kastamonu'da düzenlenen Ahşap Fuarını ziyaret etmeye davet eden Gülamoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesi Kastamonu'da ahşabı görmeye ve ahşaba tekrar ısınmaya davet ediyorum. Çünkü ahşap artık yok olmak üzere, çünkü her şey betonlaşmaya başladı. Türkiye'de ahşabı en güzel işleyen il, Kastamonu'dur. Bu yüzden fuarımıza herkesi bekliyoruz. Dünyada ABD'de yüzde 90, Fransa'da yüzde 70, Almanya'da yüzde 80 civarında ahşap kullanımı varken maalesef Türkiye'de bu rakam yüzde 20'leri geçmiyor. Buna rağmen dünyada ahşap yapılı 6 katlı tek ülke yine Türkiye'dir. Demek ki ahşap denilince Kastamonu, Kastamonu denilince de akla ahşap geliyor. Ahşap ile yatın, ahşap ile kalkın. Kastamonu'da ahşabın artıklarını işleyen ve tekrar halkımızın kullanımına sunan şehrimizde iki tane büyük güzide fabrikası bulunuyor."

Gülamoğlu, davetlerine icabet eden Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa Atar ile Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Altınok'u da Ahşap Fuarında gezdirdiklerini kaydetti.

3 Ekim Çarşamba günü kapılarını açan Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanında 7 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.