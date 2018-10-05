Ahşabın Başkenti Kastamonu'da, Ahşap Fuarı

Kastamonu (İHA) – Ahşabın başkenti olarak kabul edilen ve Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da 8. Kastamonu Ahşap Fuarı devam ediyor. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, oda olarak üreticilerin ve sanayicilerin yanında olduklarını söyledi.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası tarafından düzenlenen ayrıca Türkiye'de ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kastamonu'da devam ediyor. “Ahşaba Hayat Verenler Burada” temasıyla bu yıl kapılarını açan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarın hareketli geçtiğini dile getiren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ahşap fuarı ile ahşap sanayicileri ve sektör temsilcileri arasında işbirliğinin sağlandığına dikkat çekti.

"Bunu uluslararası ortama taşımamız gerekiyor

Ahşabın, Kastamonu için önemli olduğuna değinen Başkan Fındıkoğlu, "Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak 8. Ahşap Fuarının memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ahşap fuarımız dün açıldı. Dünkü açılışımızın akabinde İstanbul'dan gelen mobilya dünyası Modoko ve diğer iş alanlarından bu sektörle alakalı birçok firma ve patronlar katıldı. Çalışmalarımızın sonucunda ve en son akşamki toplantımızda firmaların ve şu anda burada bulunan katılımcı firmalarımızla birçok iş görüşmelerinin yapıldığını gördük. Ve iş bağlantıları şu anda devam ediyor. Bu vesile olmuş olacak, iş dünyamızın ve Kastamonumuzun kazanımı olacak. Ahşap Kastamonu için çok önemli çünkü ahşap kentiyiz biz. İkincisi olarak bizim bunu uluslararası ortama taşımamız gerekiyor. Bunun da birlik ve beraberlik ile olacağını gördük. İstişaremiz sonucunda firmalarımızın gelen talepleri birlik, beraberlik içerisinde büyüyerek ve daha fabrikasyonlu bir şekilde uluslararası ortama taşıyacakları kanısına varıldı. Bu vesile olacak Kastamonumuz için. Bundan sonrası için de fuarımızda hareketliliğin olacağını tahmin ediyoruz. Biz elimizden geldiğince üreticimizin ve sanayicimizin arkasındayız" dedi.

"İstanbul'dan gelebilecek firmalar var Kastamonu'ya yatırım yapmak için"

İstanbul'dan firmaların Kastamonu'ya yatırım yapmak için geleceğini vurgulayan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıllarda bundan sonraki sürecin daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü beklentiler daha yükseldi. Ahşabın daha da kenetlenerek, büyüyerek uluslar arası seviyelere ulaşacağını düşünüyoruz. Ben size şöyle bir müjde vereyim: Kastamonu için İstanbul'dan gelebilecek firmalar var Kastamonu'ya yatırım yapmak için. Hammaddemizin burada olmasından akabiyle onları buraya çekecek bir cazibe merkezi olmasını öngörüyoruz. Çünkü gelen firmalar gayet beğendiler. Tamamına erdiririz. Bizim amacımız üretim. Kastamonu ticareti ve sanayisi ile hep birlikte daha iyi yerlere gideceğiz" şeklinde konuştu.

3 Ekim Çarşamba günü kapılarını açan Kastamonu Ahşap Fuarı, Kuzeykent Fuar Alanında 7 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.