Ahşap fuarında Demet Akalın'a ahşaptan Beşiktaş arması hediye edilecek

Kastamonu'da düzenlenecek 8. Ahşap Fuarında sahne alacak olan ünlü sanatçı Demet Akalın'a, ahşaptan yapılan Beşiktaş arması hediye edilecek.

Türkiye'de sadece Kastamonu'da düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan Ahşap Fuarına hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl birbirinden farklı ürünleri tasarlayarak Ahşap Fuarında sergileyen ahşap ve mobilya ustaları, bu yılda ilginç modellere imza attı. Türkiye'de hiç görülmeyen motifleri ahşaba işleyen ahşap ustaları, bu yılda tasarladıkları ürünleriyle fuarı ziyaret edenleri etkilemeye çalışıyor. Yıl boyunca Ahşap Fuarına ürünler tasarlayan ahşap ustaları, fuar için son hazırlıklarını da tamamlamaya başladı.

Ahşaptan yapılan Beşiktaş arması Demek Atalın'a hediye edilecek

Ahşap Fuarında sahne alacak olan ünlü sanatçı Demet Akalın'da ahşap ustaları tarafından unutulmadı. Ahşap Ustası Cüneyt Özkan, Beşiktaş'ı tutan ve fuarda sahne alacak olan Demet Akalın'a hediye edilmek üzere ahşap üzerine nakşettiği Beşiktaş arması büyük beğeni kazandı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı Beşiktaş armasını fuara yetiştirmek için çalışan Cüneyt Özkan, ahşap üzerine motifleri tek tek işliyor. Tomruk üzerine Beşiktaş'ın armasını yapmayı düşündüğünü söyleyen Cüneyt Özkan, “Tomruk ay şeklinde olacak ve kenarları da ışıklı olacak” dedi.

"Demet Akalın'da Beşiktaşlıymış, ben de Beşiktaş armasını yaptım"

Demet Akalın'a hediye etmek için Beşiktaş armasını ahşaba işlediğini ifade eden Cüneyt Özkan, “Tomruğu işleyerek içerisinde yani damarlarında Beşiktaş'ın armasını ortaya çıkarmaya çalıştım. İnşallah bunu gerçekleştirdim. Her yıl daha iyisini yapmayı istiyorum. Ağacın damarlarında Beşiktaş armasını çıkardım. Hangi takımı yapayım diye düşündüm. Benim için hiçbirinin birbirinden bir farkı bulunmuyor. Demet Akalın, fuarda sahne alacakmış. Demet Akalın'da Beşiktaşlıymış. Bende bu yüzden Beşiktaş armasını yaptım, aynı zamanda kendisine de hediye edeceğim. Bu yüzden Beşiktaş armasını yaptım. Daha farklı takımların armasını ve logolarını da yapabiliyorum” diye konuştu.

Tomruğu özenle işleyerek şekillendirdi

70 yıllık bir çam ağacının tomruğunu özel olarak getirttiğini anlatan Cüneyt Özkan, “Büyük bir tomruğu kesme imkanımız yok, zaten kesmesi de izin alınmaksızın yasak. Bende daha büyük çapta bir tomruğu işlemek için ağacı çıtalarına ayırarak tek tek birleştirdim. Büyük bir tomruk haline getirdim. Tomruğun damarlarının ortasına da Beşiktaş'ın armasını yerleştirdim. Şuanda bu tomruk yaklaşık 150-180 yıllık bir ağaç haline geldi” şeklinde konuştu.

"Fuarın her yıl daha iyisini heyecanla bekliyoruz"

Ahşap Fuarı'nın kendileri için önemli bir fuar olduğunu ve her yıl heyecanlı bu fuarı beklediklerini ifade eden Cüneyt Özkan, “Bu fuar bizleri her yıl geliştirecek. Aynı zamanda Türkiye çapında bizleri herkese duyuracak bir fuar. Bu yüzden Ahşap Fuarını önemsiyoruz. Fuarın her yıl daha iyisini heyecanla bekliyoruz. Merdiven her zaman basamak basamak çıkılır. Merdiveni birdenbire çıkarsan birdenbire de inersin. Fuarda bizler için o kadar önemli ki her basamağı daha değişik ürünlerle çıkabilmek için yaparsak daha iyiye çıkacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek Ahşap Faurı, Kuzeykent Fuar Alanında 3 Ekim Çarşamba Günü saat 16.000'da kapılarını açacak.