AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir;

Kamuoyunda dolaşan eski milletvekili Murat Demir'in yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı olacağı yönündeki söylentilere açıklık getiren Dönem Milletvekili Murat Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Kendisini AK Parti davasına adamış, bu süreçte sadece partisine ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın prensipleri ve davasına, Adalet ve Kalkınma Partisine layık olmaya çalışan birisi olarak tanımlayan Murat Demir, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asla mahcup etmeyerek 26. dönem Kastamonu Milletvekilliğini 3 yıl yaptığını hatırlattı.

24 Haziran seçimlerinde Kastamonu'dan 3. sıra adayı olarak seçimlere girdiğini kaydeden Murat Demir: “Her şerde bir hayır olduğuna inanan biri olarak yoğun çalışmalarımız sonucu seçilemedik. Şahsım adına hiç üzüntülü değilim, sadece her zaman inandığım, AK Partinin 3 - 0 yapamayışı bizleri üzmüştür. Biz her ne kadar seçilememiş olsak da bu memlekete hizmete devam edeceğiz. Son zamanlarda özellikle İstanbul Tuzla ve Kastamonu Merkez belediye başkan aday adaylığımız oldukça konuşulmaktadır. Öncelikle bizleri bu makamlara layık gören herkese teşekkür ediyorum. Şu iyi bilinmeli ki şu an gerek Tuzla gerekse Kastamonu'da belediye başkanlarımız var ve görevlerini icra ediyorlar. Şu net bir şekilde bilinmeli ki Murat Demir 26 Dönem Milletvekilidir. Murat Demir olarak hiç bir il ve ilçeye aday adayı olmayacağımı belirtmek isterim” dedi.

AK Parti'nin şahsına bir görev vermesi durumunda ve Cumhurbaşkanının talimat ve emirlerini yerine getireceğini herkesin bilmesini isteyen Demir: “Bir talimat geldiğinde ise asla, Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğimizi, Adalet ve Kalkınma Partisine layık olarak görevimi yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizler görev adamıyız, görevin küçük veya büyüklüğünü asla yadırgamayız. Biz gerekirse mahalle başkanlığı dahil her görevi değerli kılar, verilen görevi sorumluluğu çerçevesinde kutsal olarak kabul ederiz. Her hangi bir görev verilmesede bu dava var olduğu sürece hizmet etmekten geri durmayız. Bu günümüze hamt ediyoruz, şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.