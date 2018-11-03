AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir:

AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir, AK Parti'ye ömrünün yettiği sürece hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 26.Dönem Kastamonu Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti 26.Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, AK Parti'ye ömrünün yettiği sürece hizmet etmeye devam edeceğini belirterek; “Gönlümüz her zaman Kastamonu'da. AK Parti'nin hedefi eksik kalan ilçeleri de tamamlayıp, tüm ilçeleri almaktır. Bunun içinde bir nedeni yok. Sadece parti içinde senlik, benlik meselesini bir kenara bırakıp, birlikte hareket etmeliyiz. AK Belediyeciliği her yerde ileriye sürmek lazım. İktidar partisi olmayan belediyelerinin çalışma alanları kendi bütçesi çerçevesinde. Fakat iktidar partisi belediyelerinin hizmetlerini hep birlikte görüyoruz. Bu kendiliğinden olmuyor. Şu ülkenin başında AK Parti olmasa, Recep Tayyip Erdoğan olmazsa, gerçekten halimizin ne olacağını bir düşünmek lazım. Şu anda dünyada yürütülen bir mücadele var. Buna karşı koymak, Recep Tayyip Erdoğan'a ihanetten başka bir şey değil. Bu seçimlerden de AK Parti güçlü bir şekilde çıkmak zorunda” dedi.