AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Kastamonu’da iftara katıldı

Ataş, Ataş, tek bir terörist kalmayıncaya kadar durmayacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kastamonu Belediyesi ve AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Kuzeykent Pazaryeri’nde 6 bin kişilik düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda çocuklara oyuncaklar dağıtan Ataş, tek bir terörist dahi kalmayana kadar durmayacaklarını kaydetti.

16 Nisan’da yapılan referandum oylaması ile Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemine geçtiğini hatırlatan Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl aradan sonra AK Parti’ye üye olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 1044 gün sonra büyük kongre sonrası AK Parti’nin yeniden Genel Başkanı olarak aramıza döndüler. Uzun bir süredir hasretini yaşıyorduk, yokluğunu hissediyorduk. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız, yeniden partimizin başkanı olarak aramıza ebediyen döndü. Gücümüze güç kattı, heyecanımıza heyecan kattı, motivasyonumuza motivasyon katmak üzere inşallah bundan sonraki süreçte gelece hep birlikte yürüyeceğiz. Bundan dolayı rabbimize hamt ediyoruz, şükrediyoruz. Allah bize Cumhurbaşkanımızın partisinde görev yapmayı nasip etti. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Çünkü bizim, bu ülkeye hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz olmadı” dedi.

Bu milletin huzur ve refahı içerisinde yaşatmaktan başka hiçbir amaçlarının olmadığını söyleyen Ataş, “Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan dış politikaya her alan sadece milletimizin rahat etmesi için mücadele ettik, hizmet etmeye gayret ettik. İnşallah bu parti olduğu sürece başımızdan Recep Tayyip Erdoğan’ı eksik etmesin. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece emin adımlarla bu ülkeye hizmet etme yolunda son sürat yoluna devam edecektir. Rabbim bu ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Rabbim, bu ülkenin ve bu milletin üzerinde hesap yapmak isteyenlerin hesaplarını kendi başlarına çevirsin. İşte son yıllarda özellikle terör konusunda hükümetimizin ve devletimizin yapmış olduğu mücadele başarılı bir şekilde sürüyor. İnanıyorum ki yakın bir zamanda Türkiye’de terörün kökünü kazıyıncaya kadar, en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele devam edecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması ile Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi olmaya başladığını ifade eden Ataş, “Türkiye’nin bu kalkınmışlığını ve gelişmişliğini hazmedemeyen bazı çevreler, 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi suretiyle bu ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Onların aslında hazmedemedikleri Türkiye’nin kalkınmasıydı ve gelişmesiydi. Onların hazmedemediği tüm mazlum milletlerin ve toplulukların sesi ve nefesi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini ve nefesini kesmektir. Hamdolsun ki milletimiz, birliğini ve beraberliğini muhafaza etmek üzere ülkemiz üzerindeki bu hain darbe girişimini millet olarak boşa çıkarmayı başardık, bundan dolayı milletimize teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz. Türkiye’yi kalkındırmak için kardeşliğimizi büyütmek için daha çok çalışacağız ve emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ataş, iftar programında Kastamonu halkı ile kendilerini buluşturan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

“Halkımız bizi hiçbir iftar programında yalnız bırakmadı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, Ramazan ayı boyunca şehrin her tarafından mahalle iftarları düzenlediklerini ve bu iftar organizasyonlarında vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Kastamonu Belediyesi olarak çok güzel sosyal projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de iddia ettiğim çok güzel sosyal marketimiz var. Sağ olsunlar hayırsever vatandaşlarımızda bu sosyal markete destek veriyorlar. Bizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize düzenli bir şekilde her türlü yardımı sosyal marketimizden yapıyoruz. Bu yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla birlikte yürütüyoruz. Bu yardımlarla inşallah ihtiyaç sahibi ailelerimizin kısmen sorunları gideriliyor. Yine Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz Yaşlı Bakım Merkezimiz bulunuyor. Bu merkezimizde de yaşlılarımızın düzenli bir şekilde evleri ziyaret edilerek ihtiyaçları gideriliyor ve evleri temizlenerek yaşlılarımıza bırakılıyor. Yaşlılarımızın bütün ihtiyaçları Yaşlı Bakım Merkezinden gideriliyor. Şehitlerimizin yakınları bulunuyor, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızla sürekli bir araya gelip onları yalnız bırakmıyoruz. Şehit yakınlarımızla, gazi ve gazi yakınlarımızla her zaman bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, Ramazan ayında birlik ve beraberliklerini perçinlediklerini sözlerine ekledi.