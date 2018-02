AK Parti İnebolu Kadın Kolları Başkanlığına Tülay Kırcaoğlu seçildi

Olağan Genel Kongresinde Tülay Kırcaoğlu, ilçe başkanlığına seçildi.

İnebolu’da bir kafede gerçekleştirilen kongreye AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Huner Özay, Kadın Kolları İl Başkanı Eda Yamalı Şen, Gençlik Kolları Başkanı Emrah Nalbant, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede divan üyeleri seçildi. Kongrede tek liste ile seçime gidildi. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tülay Kırcaoğlu mazbatasını, Kadın Kolları İl Başkanı Eda Yamalı Şen’in elinden aldı.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Huner Özay, birinci hedeflerinin belediye başkanlığına partilerinin bayrağını dikmek olduğunu belirterek, hep birlikte özverili şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Özay, “Hepimiz Şerife Bacı’nın torunlarıyız. Şerife Bacı sırtına evladını almadı, mermileri aldı, bombaları aldı bunları taşıdı. Cumhuriyetimizi kurdular. Bizde Allah’ın izniyle bu tarihten itibaren birlik beraberlik içinde, kutuplaşmadan, özveriyle, İnebolu’muzu inşallah kurtaracağız. Bu havada bu yağmurda, çamurda buraya geldiniz demek ki artık hepimiz aynı halkanın içindeyiz. Bizim amacımız gayemiz İnebolu’muzu kurtarmak” dedi.

“Belediye Başkanlığı’na partimizin bayrağını dikmemiz gerekiyor”

2014 yılında belediye başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu ve seçimleri de küçük bir oy farkıyla kaybettiklerini belirten Özay, “Biz o zaman İnebolu’nun bir 5 yılına daha mani olmayın, gelin birlik beraberlik halinde çalışalım dedik. Ama olmadı Allah böyle taktir etmiş demek ki. Seçimler biliyorsunuz gençler ve bayanlarla çalışarak kazanılıyor. Biz burada yaşıyoruz, memleketimizi seviyoruz, çocuklarımızın memleketimizden gitmesini istemiyoruz. Yanımızda kalmalarını istiyoruz, torunlarımızla beraber gezmek istiyoruz. Ama bunun için Belediye başkanlığına partimizin bayrağını dikmemiz gerekiyor. Bunun için özveriyle çalışmamız gerekiyor. Ben bunu gözlerinizde görüyorum. İnşallah biz bu seçimi kazanacağız. Memleketimize hayırlı hizmetler yapacağız. Bizim şahsımıza istediğimiz bir şey yok. Biz herkes huzur içinde her yere girsin çıksın, bütün dükkanlar kazansın, arkadaşlar birbirine gitsin gelsin yani çocukluğunuzun beraber geçtiği arkadaşınız öyle bir şey oluyor ki sizin yanınıza gelemiyor. Böyle bir baskı düzeni kurulmuş, biz bunu istemiyoruz, biz buna karşıyız” diye konuştu.

“Kaybetmek için değil, kazanmak için uğraşıyoruz”

Siyasette önceden diye bir şey olmadığını ifade eden Özay, “Biz daima önümüze bakacağız, bugüne bakmayacağız. Yarın bu partiyi nasıl kazandırabiliriz, bulunduğumuz toplumu nasıl başarıya ulaştırabilirize bakacağız. Bugün bu davaya gönül veriyorsa bu insanlar bizden demektir, şüpheyle yaklaşmanın bize faydası yok. Biz kaybetmek için değil, kazanmak için uğraşıyoruz. Bizim kazanmamız memleketimizin kazanması olacak. Biz başarıya aç bir toplumuz şuanda. Biliyorsunuz belediye başkanlığında 2 dönem seçimi de kazanamıyoruz. Ama bundan sonra el ele vererek birlik içerisinde bunları aşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bize yakışmayan hiçbir hareket içerisinde hareket etmeyeceğiz”

AK Parti İnebolu Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Tülay Kırcaoğlu da, “Sevgili dava arkadaşlarım, inşallah tarihimize ve medeniyetimize yakışmayan hiçbir hareket içinde yer almayacağız. Erkekleşen siyasetçi değil, yaradılış özelliklerimize uygun bir anlayış içinde kadın olarak siyaset yapacağız. Ailenin ve toplumun direği olan kadınlarımızı her alanda destekleyeceğiz. Geleceğe güçlü nesiller yetiştirecek kadınlarımız için çalışacağız. Siyaseti sadece insanlığa daha iyi hizmet etme aracı olarak göreceğiz. Çirkinleştirmeden, ötekileştirmeden, bölmeden, parçalamadan uzlaşmaya açık bir siyasi rekabet içerisinde olacağız. Hiçbir zaman bize yakışmayan ve en önemlisi ayrıştırmalara neden olacak fitnelere izin vermeyeceğiz. Her dakikamızı partimize, teşkilatımıza ve milletimize ayıracağız. Türkiye genelinde ise 4 milyonu aşan dünyanın en büyük kadın siyasi hareketinin gönül erleri olarak, gittiğimiz her yerde kadınlarımızın gönül rızasını alarak, gönülden gönle köprüler kurarak, gönülleri fethetmek sevdasıyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İnebolu İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu ise şöyle oluştu: “Başkan Ayşe Tülay Kırcaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri: Arzu Gökcen, Arzu Karaoğlu Gümüş, Müyesser Gül, Havva Gözlük, Hatice Aksu, Ayfer Tekçe, Nihal Civciv, Şefika Tavil, Saadet Toklu, Hanife Gözlük, Reyhan Şafak, Fatma Kara, Cemile Ünlü, Melahat Kan.”