AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı, 28 Şubat sergisi açtı

Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kağıda döküldüğü günün adı olan "28 Şubat" gazetelerinin manşetlerini taşıyan sergi açıldı. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından tarihi Nasrullah Meydanında açılan sergide konuşan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, 28 Şubat’ın ve darbenin bir daha yaşanmayacağı, darbenin bir büyük insanlık sucu olduğuna dikkat çekti.

Ünlü, “Bugün 28 Şubat. Milletin iradesine ok gibi saplanan, gayrı hukuki yollarla devletimize ve milletimizin istikbaline karşı düzenlenmiş 28 Şubat Post modern darbesinin yıldönümünü yaşıyoruz. 28 Şubat post modern darbesini kurgulayan ve uygulayan kadrolar bir zihinsel dönüşüm ve geri dönülmez bir yaşam biçimini dayatmayı bir toplum mühendisliği ile kaba, ilkel ve tek tipçi bir dünya görüşünü devletin ve toplumun vazgeçilmez bir unsuru olarak hücrelerimize yerleştirmeyi denemişlerdir. Bu kadrolar; belli periyotlarla kendilerince hizadan çıkan siyaset kurumu veya halkı hizaya getirmekten hiç çekinmemiş, böylece Cumhuriyet tarihinde birkaç yılda başta muhalif kitleler olmak üzere toplum üzerinde korku imparatorluklarını pekiştirmek için gayrı ahlaki, gayrı hukuki darbeler yapmışlardır. İşte bunlardan biri de 28 Şubat Post modern darbesidir. 28 Şubat süreci içerisinde binlerce kamu görevlisi ve asker irticai faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılmış, on binlerce vatandaşımız suçsuz yere mağdur edilmişlerdir” dedi.

28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar ile mevcut hükümeti kendi hizalarına çekmek isteyen körpe zihniyet ilk fırsatta tankları Sincan sokaklarına sürerek kendi milletine, kendi devletine gözdağı vermeye kalktığının altını çizen Ünlü, “Yetmedi; siyasi partiler kapatıldı, siyaset kurumu lağvedildi, devlet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Üstüne de "28 Şubat Bin Yıl Sürecek” denildi” diye konuştu.

Ünlü, şöyle konuştu: “Bugün 28 Şubat 2018, Post modern darbenin 21. Yıldönümü ve bizler Nasrullah Meydanı’ndan o darbeci zihniyete sesleniyoruz. Darbe insanlık suçudur, 28 Şubat insanlığa darbedir! Bizler Ak Parti teşkilatları olarak, milli iradenin yılmaz savunucuları olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bu yolda en büyük destekçimiz 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı tavrını ilk andan itibaren ortaya koyan aziz milletimizdir. Bundan sonra Türkiye’de tek gücün ’Milli İrade’ olduğunu yüksek sesle haykırmıştır. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki ’Artık Türkiye’de darbeler tarihi sonlanmıştır. Bundan sonra bu Necip Millet darbelere izin vermeyecektir.”

Konuşmasının ardından Ünlü, beraberindekilerle birlikte “28 Şubat Gazete Manşetleri” konulu sergiyi gezdi.