AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bir kararla 24 Haziran’da seçime gideceği. Seçimler ülkemize ve ilimize hayırlı olsun. Bu tarih birçok kişi tarafından çok sıkıntılı gibi görünse de bana göre çok isabetli bir karardır. Açıkçası sessiz sedasız bir müracaat yapmayı düşünmüştüm ama bazı arkadaşlarımızın böyle bir toplantıda ısrarcı oldular. Bugün burada Abana’mızın merhum belediye başkanı Rıdvan Oyar’ın olmayışının üzüntüsünü yaşıyorum. Siyaset zor. Kendimi sorguladığım zaman bu memlekete hizmet ettiğimi düşünüyorum Metin Çelik ve Hakkı Köylü ile birlikte. Son 3 yıldır Kastamonu’nun çehresinde inanılmaz bir değişiklik var. İl belediyesinin AK Parti’ye geçmesi ve AK Parti’nin milletvekili sayısının 3’e çıkmasıyla hizmetlerin Kastamonu’ya nasıl aktığını herkes görüyor. 2002 ile 2015 yılları arasında Kastamonu’ya yaklaşık 10 milyar TL devlet desteği olmuş. 2015 ile 2019 arasında Kastamonu’nun aldığı ve alacağı ödeneklerin toplamı 9 milyar TL’yi geçecek. Bu AK Parti’nin Kastamonu’ya verdiği önemi, bana sorarsanız milletvekillerinin çalışkanlığını gösteriyor. Kastamonu’nun Ankara’da iyi temsil edildiğini ve 3 milletvekilinin önemini gösteriyor. Gidemediğim hiç bir ilçe olmadı. Sadece köy sayımız fazla olduğu için bir kaç köyümüze ulaşamamışızdır” dedi.

Geniş istişarelerden sonra tekrar müracaat etmeye karar verdiğini söyleyen Demir, “Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl daha bu memlekete hizmet etmeyi arzu ediyoruz. Bunun kararını verecek olanlar büyüklerimizdir. İnşallah 24 Haziran’da yine 3 milletvekili çıkaracağız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçeceğiz. Bu seçimler 1 Kasım seçimlerinden daha önemli bir seçimdir. Önümüzdeki tüm süreci, tarihi değiştirecek bir seçimdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bürokratik oligarşiyi yerle bir edecek, bitirecek aynı zamanda hızlı kararlar alıp hızlı yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir sistemdir. Sahada bunu iyi anlatmamız gerekiyor. 24 Haziran’da inşallah büyük bir bayram kutlayacağız. Önümüzde Ramazan Ayı var. Özellikle inanan insanlar için bu süreç aslında kolay bir süreç olacaktır. AK Parti’nin hangi kademesinde kim ne görev almışsa bu başlı başına bir onurdur. Bugün ibretlik bir tablo izliyoruz. Ne planlar, fitneler çıkıyor. Bu partiye oy veren herkes bunun için gurur duymalıdır. Ben İstanbul’da Tuzla Teşkilatı’nda 6 yıl görev yaptım. Kastamonu 7 Haziran seçimleri öncesi beni kısa bir sürede tanımasına rağmen teveccüh gösterdi, temayülden birinci çıkardı. 7 Haziran’da adaylık kısmet olmadı. 1 Kasım’da kararsızdım ama oldum, milletvekili seçildim 2.5 yıldır da milletvekili olarak görev yapıyorum. Şimdi de böyle bir süreç var. Yarın ben listede olmasam bile bu gurur bana bir ömür boyu yetecektir. AK Parti’nin 26’ncı dönem milletvekili olarak anılmak benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu olacak. Yarın karar verildiğinde listede olmazsam şahsen üzülmeyeceğim. Ama bu memlekete hizmet edilmesi gerektiğine de inanıyorum. Nurhan Tekinel’den sonra sahilden çıkan ilk milletvekili biz olduk. Bunun Kastamonu’da devam etmesi gerekiyor. Kastamonu’yu Ankara’da güçlü adaylarla temsil etmeliyiz. İnşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte gönülden çalışmayı arzu ediyoruz. Ama listelerde olamazsak bile ben ve diğer arkadaşlarımda aynı fikirdedir ömrümüz yettiğince partimize hizmet etmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın, bunu yapma mecburiyetimiz var. Herkesin aday adaylığı hayırlı olsun. Allah herkesin bu partiye hizmet etmesini nasip etsin. Bu partiye hizmet edenlerin tek bir amacı vardır o da Türkiye’nin geleceğidir. Kastamonu özünde de Kastamonu’nun geleceğidir. Bizim aday adaylığımızın amacı da üzerinde o kadar çok yük olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüküne bir nebze omuz vermektir. Bu omuzu vermek içinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Kastamonu’da AK Parti için bir fedakarlık yapılması gerekecekse bizim boynumuz kıldan incedir” diye konuştu.

Kastamonu’da yapılacak çok işin olduğunu ifade eden Demir, “Benim öncelikli düşüncem Kastamonu, onu söyleyeyim. Çünkü bu memlekette yapılacak çok iş var. İstanbul’da yapılacak iş yok. Vekilliğin zor kısmı Anadolu’dur bende zor kısmını tercih ediyorum. Takdir büyüklerimizin. Bana şuanda partim ’Murat Demir sen bu kadar milletvekilliği yaptın git Tuzla’da mahalle başkanlığı yap” dese mahalle başkanlığı yaparım. Bana partim “git sandık başkanlığı yapacaksın” derse sandık başkanlığı yaparım. Bu herkes için geçerlidir. Birinci ve ikinci tercih hakkımız var. Birinci tercihimiz kesinlikle Kastamonu’dur. Diğer tercih tamamen büyüklerimize kalmıştır” şeklinde konuştu.