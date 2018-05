Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen Milletvekili Aday Tanıtım toplantısına katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “24 Haziran’da hedefimiz tekrar 3-0’dır. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımız güçlü seçip, güçlü meclisle geleceğin beş yılını 2023 ve 2071 planlarını hayata geçirmiş olacağız. Tabi ki ilk ayağı Kastamonu’dan geçiyor. Bizler teşkilatlarımız ile birlikte 7 Haziran’ın burukluğu sonrası 1 Kasım seçimlerinde Kastamonu’da tahmin edilemeyen sevinçle 3-0 aldık. İnşallah 24 Haziran’da rahat bir şekilde yapmamız lazım. Bir haftadır sahadayız, halkımız 1 Kasım’dan hiç farkları yok. Geleceği istikrarı düşünenler, bir daha gelecek sıkıntı yaşamamaları için nereye oy vereceklerini biliyorlar. AK Partinin verdiği her sözü tuttu. Kastamonu’nun neler kazandığı belki herkes bilmiyor ama teşkilatımız biliyordur. Sadece 2,5 yılda üç milletvekillinin kazandırdığı 9 milyar liradır. Kastamonu şekli değişiyor, yerinde durmuyor, her geçen gün gelişiyor. Sayın bakanımız her seferinde çok danışıyoruz, telefonumuzu açıyor. Desteklerini hiç esirgemiyor. Yerli otomobil için ilk resmi başvuran Kastamonu’dur. Bakanımız gelecekte Kastamonu’ya istihdam konusunda destek olacaktır. Bir il gelişmesi için işsizlik sorunu olmaması için sanayisi gelişmiş olması lazım. Organize sanayi bölgemiz tamamen dolmuş durumda. Geçen hafta Tosya organize sanayi bölgesini gezdim. Orda en çok sevdiğim durum oradaki girişimcilerin kadın olması beni sevindirdi. İnşallah AK Parti 24 Haziran 3-0 yaparak bir bayram havası yaşarız. Türkiye geneli başarı yaparak, güçlü Meclis güçlü Türkiye yapacağını inanıyorum” dedi.