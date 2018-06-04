Demir, CHP’nin, 24 Haziran’da HDP’nin seçim barajını geçebilmesi için özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oylarını bu partiye vereceğini iddia etti.

24 Haziran erken genel seçimlerinde tekrar AK Parti’den aday gösterilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, ilçe esnafları ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede pazaryerini de gezen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, esnafların ve vatandaşların sıkıntı ve taleplerini de dinledi.

Demir, Bozkurt ziyaretinin ardından merkez Kaşçılar Köyünde tertip edilen iftar programına katıldı. İftarda konuşan Murat Demir, ziyaret ettikleri bölgelerde kendilerine büyük bir teveccühün olduğunu belirterek, inşallah 24 Haziran’da bir kez daha Kastamonulular AK Parti’den üç milletvekilini meclise göndereceğini söyledi.

24 Haziran’da tek sandığın kurulacağını fakat iki farklı oy pusulasında oy kullanılacağını ifade eden Demir, “Birisi Cumhurbaşkanlığı için kullanılacak, diğeri de milletvekilliği için kullanılacak. Bazen duyuyoruz, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz ama milletvekilliğinde başka partiye oy kullanacağız deniliyor. Bu, kısmen kırıldı ve bu algıyı millette oluşturmak için çaba sarf eden bir kesimde var. Biz bunları biliyoruz. Bizim birinci önceliğimiz Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde Ankara’ya göndermek. Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde meclise gönderirken yanında da gerekli kanunları çıkartabilecek, çıkartılan kanunları oylayabilecek, gerekirse anayasa değişikliğine bile gidebilecek milletvekili sayısını mecliste mutlaka yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka 300 milletvekili üzerine çıkmamız gerekiyor ki, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde hedeflediği 2023 hedeflerine çok rahat bir şekilde ilerleyebilsin. Allah korusun 300 milletvekili sayısının altına düştüğünde emin olan Cumhurbaşkanımız ve partimiz, mecliste büyük sıkıntılar yaşar. Bu yüzden bu seçimler çok uzun sürmeden tekrarlanmak zorunda kalabilir” dedi.

Diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının meydanlarda konuştuklarına işaret eden Demir, “Eğitimi ücretsiz yapacağız diyorlar. Zaten eğitim şuanda ücretsiz. Bakıyorsunuz otomobil fabrikasını yaptırmayacağız diyorlar, sonra çıkıp ben öyle bir şey demedim diyor. İnsanlarımızı, milletimizi kandırmak adına o kadar çok yalanlar söylüyorlar ki bu insanlara ülkeyi yönetme iznini bizler bu insanlara nasıl verebiliriz. Bunu düşünmek lazım. Onların zaten bu ülkeyi yönetme gibi bir düşünceleri yok, tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde aşağıya indirmek, tek dertleri bunlar ve bununla uğraşıyorlar ve AK Parti’yi de siyaset meydanından silmek istiyorlar. Ama Allah o kadar büyük ki bütün seçimleri 2002 yılından bu yana kazanarak bugünlere kadar getirdi. Bu ülkeye 16 yıldır güçlü bir şekilde hizmet etmeyi nasip etti. Bundan sonraki hedefimiz de güçlü bir şekilde temsil etmek” diye konuştu.

Tek amaçlarının bu ülkeye ve bu millete hizmet etmek olduğunu söyleyen Demir, “Emeklilerimize iki bayram öncesinde ikramiye verilecek. Bu ikramiyenin ülkemizin bütçesine maliyeti 24 milyar lira tutuyor. 2002 yılında AK Parti hükümeti göreve geldiğinde ülkemizin yatırım bütçesi 12 milyar liradır. Şuanda AK Parti’nin bütçesi 800 milyar lirayı aşmış durumda. İnanılmaz bir yükseliş var, yatırımlar ve hizmetlerde buradan geliyor. Yerli ve milli silahlarımız ile birlikte kendi mühimmatını üreten bir ülke konumuna geldik. Bunun dışında bunların ihracatını yapan AK Parti iktidarı var. Ülkemiz, terör örgütleriyle ülkemizin her yerinde mücadele ediyor, Batılı ülkelerde mücadele veriyoruz. Bu ülkelerle ve terör örgütleriyle savaşmamızın tek amacı yerli ve milli silahlarımızı kendimizin üretmesidir. Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla ülkemiz, gelecekte de en büyük savunma sanayileri arasına girecek” şeklinde konuştu.

Bu yatırım ve kazanımlar sonucunda Türkiye’ye dört bir yandan saldırılar olduğuna işaret eden Demir, “Dolar üzerinden ülkemiz manipülasyon yapılmak isteniyor. Hükümetimiz, ciddi bir şekilde bunların mücadelesini veriyor. 24 Haziran seçimleri, bütün dünyanın beklediği bir seçim, özellikle Batı dünyasının merak ettiği seçim. Bu yüzden AK Parti’yi ülke içerisinde bir kaos ortamına sokmak istiyorlar. Bütün planlarını bunun üzerine yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Direk olarak terör örgütüyle bağlantılı olan HDP adında bir siyasi partinin olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: “CHP’nin özellikle bu partinin meclise girmesi ve seçim barajını aşması için çaba sarf ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP, 24 Haziran’da HDP’nin barajı geçebilmesi için bütün oylarını bu partiye verecek. Çünkü bu ülkeyi yönetme gibi bir dertleri yok, onların tek amacı AK Parti’yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıkmak”

2016 yılından itibaren 2019 yılına kadar Kastamonu’ya yapılacak yatırımların şu aşamada 9 milyar lirayı aştığını söyleyen Demir, şunları kaydetti: “Kırık Barajı projesi, 650 milyon lira diye ihale edildi ama şuanda burası 1,5 milyar liraya kadar çıktı. Çünkü Ilgaz Tüneli kadar bir tünel daha yapılıyor. İnebolu Yolunun ihalesi yapıldı, bu projede 3 milyar liralık bir yatırım. Burada da 5 tane tünel projesi var. Şuanda toplam kamu yatırımları 9 milyar lirayı aştı. Köylerimiz için en önemli yatırım ise KÖYDES ödeneklerinin arttırılması. 1 Kasım seçimlerinden önce ilimizin 18 milyon lira tutarında KÖYDES ödeneği vardı. Fakat biz, seçildikten sonra o zamanki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na üç milletvekilimizle birlikte giderek ilimizin coğrafi durumunu anlattık ve yardım talebinde bulunduk. Bunun sonucunda ilimizin KÖYDES ödeneği 44 milyon liraya çıktı. Ardından bu yılda ilimizin KÖYDES ödeneği 78 milyon liraya yükseldi. Şuanda en büyük KÖYDES ödeneğini Türkiye genelinde Kastamonu alıyor, ikinci sırada 66 milyon lira ile Sivas bulunuyor. Birkaç yıl içerisinde köylerimizin yollarının ve alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kalkması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yatırımların devam etmesi için 24 Haziran’da da bu iktidarı güçlü kılalım. Köylerimizden en az yüzde 70 oranında oy bekliyoruz. Sizler, daha önceden zaten bu destekleri veriyordunuz. Ama bu seçimde de aynı destekleri yine sizlerden görmek istiyoruz. Bu oyları isterken de sizlere hizmetin gelmesi gerekiyor. İnşallah bizlerde bu çalışmaları, elimizden geldiğinde yaptığımıza inanıyorum. İstikrarı devam ettirmek için sizlerden oylarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz”

Diğer siyasi partilerin Kastamonu’ya katacağı hiçbir şeyin olmadığını anlatan Demir, “Diğer siyasi partilerin size vaat ettikleri her şeyi hemen hemen AK Parti hükümeti zaten sizin hizmetinize sundu. Bunları sizlere verdi. Ilgaz Tüneli için söz verilmişti, biz açtık. Kırık Barajı yapıldı. Yıllardır yapılamayan havalimanın biz yaptık. Yollarımızı bölünmüş yol şeklinde yaptık” dedi.