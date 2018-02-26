AK Parti Küre Kadın Kolları Başkanlığına Yılmaz seçildi

AK Parti Küre İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen AK Parti Küre Kadın Kolları İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kuruluna AK Parti İlçe Başkanı Kemal Bakır, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan kongrede divan üyeleri seçildi. Kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Yılmaz, mazbatasını AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen’in elinden aldı.

Genel Kurulda konuşan AK Parti Küre İlçe Başkanı Kemal Bakır, AK Parti Küre Kadın Kolları İlçe Başkanlığına seçilen Turnagül Yılmaz’ı ve ekibini tebrik etti. AK Parti Küre İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu şöyle oluştu: “Başkan Turnagül Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri: Büşra Özdemir, Seher Arslan, Arzu Başkal, Gülsüm Bilir, İlknur Turan, Neşe Sarıman, Zehra Bostancı, Yonca Sever, Elif Özinç, Şengül Talay.”