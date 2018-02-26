Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 11:59

AK Parti Küre Kadın Kolları Başkanlığına Yılmaz seçildi

AK Parti Küre Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Turnagül Yılmaz seçildi.

AK Parti Küre Kadın Kolları Başkanlığına Yılmaz seçildi

26 Şubat 2018 11:59


AK Parti Küre İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen AK Parti Küre Kadın Kolları İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kuruluna AK Parti İlçe Başkanı Kemal Bakır, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan kongrede divan üyeleri seçildi. Kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Yılmaz, mazbatasını AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen’in elinden aldı.


Genel Kurulda konuşan AK Parti Küre İlçe Başkanı Kemal Bakır, AK Parti Küre Kadın Kolları İlçe Başkanlığına seçilen Turnagül Yılmaz’ı ve ekibini tebrik etti. AK Parti Küre İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu şöyle oluştu: “Başkan Turnagül Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri: Büşra Özdemir, Seher Arslan, Arzu Başkal, Gülsüm Bilir, İlknur Turan, Neşe Sarıman, Zehra Bostancı, Yonca Sever, Elif Özinç, Şengül Talay.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
10
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç