AK Parti Milletvekili Demir, Devrekani ilçesini ziyaret etti

Demir, Millet İttifakının asıl amacının bu ülkede kaos ortamı oluşturmayı istemesi olduğunu söyledi.

24 Haziran erken genel seçimlerinde tekrar AK Parti’den aday gösterilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Devrekani ilçesini ziyaret ederek, ilçe esnafları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Devrekani’ye bağlı Yazıhisar Köyünde tertip edilen iftar programına katıldı.

İftarın ardından açıklamalarda bulunan Demir, 24 Haziran’ın Türkiye’nin geleceği için önemli bir tarih olduğunu belirterek, “2,5 yıl mecliste dolu dolu geçti. 6 yılda yaptığımız çalışmaları ve projeleri son 2,5 yılda meclisten çıkardık. Bu, hem MHP’nin hem de AK Parti’nin müşterek verdiği çabalar sonucunda olmuştur. Bizler, mecliste şuana kadar büyük mücadeleler verdik. Erken seçim kararını da destekliyoruz. Çünkü ben sanayici bir milletvekiliyim. Ülkemiz her ne kadar şuanda ekonomik olarak güçlü bir durumda da olsa yurt dışından çok ciddi bir şekilde saldırılar var. Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı sezilmesinden sonra daha da artarak devam etti. Şuanda Cumhur İttifakını ve gelecekte de Cumhurbaşkanımızı büyük bir tehdit ve tehlike olarak gördükleri için, Türkiye’yi hiçbir zaman güçlü bir ülke olarak görmek istemedikleri için bu mücadeleyi veriyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde başarılı olamayınca bu seferde ekonomik olarak bizlere saldırılarda bulunuyorlar. Evimize ekmek götürmek gibi tek amacı olan bizlerin tek isteği ülkemizde istikrarın olmasıdır. Torunlarımıza ve geleceğimize daha iyi bir ülke bırakabilmek için bunların hesabını şimdiden yapmamız gerekiyor ve bizlerde bunun hesabını yapıyoruz” dedi.

Dünya ülkelerinin Türkiye’den tek bir istediğinin bulunduğunu ifade eden Demir, “Ülkemizin bölünmesi, parçalanması ve Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi, Mısır gibi istikrarsız bir ülke konumuna gelsin istiyorlar. Çünkü ülkemiz, her geçen gün büyüyen, her geçen gün Dünyada adından söz ettiren, yerli ve milli silahlarını üreten bir Türkiye konumuna geldi. Bu yüzden bizleri istemiyorlar. Bu, bugünün meselesi değil yıllardır bunların planlarını yapıyorlar. Biz, bu yanlarını Allah’ın izniyle sizlerinde desteğiyle bir kez daha bozacağız, bozmakta zorundayız” diye konuştu.

15 Temmuz öncesinde ve sonrasında da Türkiye’nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını belirten Demir, “15 Temmuz’da da hain darbe girişimi yaşandı. Buna rağmen ülkemiz, milletimizin dirayetiyle bu oyunları bertaraf etti. Bu kadar ülkemizin üzerinde oyunlar oynanırken ülkemiz ise büyümesini, istikrarını sürdürdü. Eğer ülkemizin, şuanda bu duruma gelmesinde Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri vardır. Bizler ise, bürokrasiyle mücadele ederek bu noktalara geldik. Bugün bir Özel İdareye gitmeniz durumunda bir greyder isteseniz bir sürü prosedürle karşılaşıyorsunuz. Bu sorun burada başlıyor ama sorunlar zinciri yukarıya doğru tırmandığı zaman büyüyor. Devrekani’de Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar var, biliyorsunuz. Bu çalışmalar ne kadar bir süreçten geçiyor biliyor musunuz? O kadar çok bizleri yoruyor ki bilemezsiniz. Yeri hazır, arsası hazır, her şeyi hazır, parası pulu hazır ama bir tek karar verilecek. Bu karar verilmesi içinde buraya müsteşar geliyor, uzman geliyor, müdür geliyor, o geliyor bu geliyor incelemede bulunuyor. Bir karar alınması için en az üzerinden bir yıl geçiyor. Bunu aşamıyoruz. Bu sorunlar sadece burada değil, ülkemizin her yerinde var. Bu sorunlar artık ülkemizin üzerine çöreklenmiş. Bunlardan kurtulmak için Anayasa değişikliğini yaptık. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı sistemi, 2019 genel seçimlerinde yürürlüğe gelecekti fakat bu kadar bekleyip de insanları, büyük sanayi kuruluşlarını, yatırımcıları bekletemezdik. Çünkü onlar bu yatırımı ben yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyor. 1 Kasım 2019’daki seçimlerde de neyle bir sonuç çıkacak bilemiyorlar. Bu yüzden yatırımcılar, sanayi kuruluşları yatırım yapmıyordu. Bekliyorlardı. Bu yüzden de erken seçim kararı alındı. Bu karar sonrasında her siyasi parti seçim çalışmalarına başladı. Bizlerde tekrar aday olduk” şeklinde konuştu.

Seçimlere bir tarafta Cumhur İttifakının diğer tarafta da Millet İttifak adında şer ittifakın gireceğini anlatan Demir, “Şer İttifakının televizyonlarda yaptıkları her türlü propagandayı görüyoruz, izliyoruz. Bunların amaçları bu ülkede ne Cumhurbaşkanı olmak ne bu ülkeyi yönetmek ne de bu ülkede bir milletvekili ortaya çıkarmak. Asıl amaçları bu ülkede kaos oluşturmak istemeleridir. Bu ülkeyi bir şekilde bölmek ve parçalamak istemeleridir. Baktığınız zaman ilk turda seçilemeyeceklerini söylüyorlar. Ama ikinci turda nerede birleşiyorlar. FETÖ terör örgütünün elebaşının bizzat talimatlandırdığı ismini söylemek istemiyoruz, hiçbir ticari geliri ve faaliyeti olmamasına rağmen bu partinin başındaki kişiye şuanda emin olun oluk oluk para akıyor. Bu para nereden geliyor, sorgulanması gereken budur” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir meclisin güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanını destekleyebilmesi için mecliste en az 400 milletvekilinin bulunması gerektiğini belirten Demir, şöyle konuştu: “Gerektiğinde Anayasa değişikliği yapabilmemiz gerekiyor. Gerektiğinde radikal kararlar alabilmemiz gerekiyor. Allah korusun bunun tam tersi olursa bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer tarafta ittifakta güçlü parlamenteri sağlayamamış bir Cumhur İttifakı, emin olun ikili mücadele şeklinde geçer, hiçbir işe yaramaz. O yüzden sandığa gittiğinizde lütfen şer ittifakı olayına dikkat ediniz. Bu yüzden güçlü bir mecliste oluşturmalıyız. Şer İttifakına bu ülkeyi asla bırakmayacağız.”

Demir, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimlerde esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek güçlü bir meclisle güçlü bir cumhurbaşkanının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.