AK Parti Milletvekili Demir, OSB’yi ziyaret etti

Demir, sadece son 2,5 yılda Kastamonu’ya 3 milyar lira yatırım kazandırdıklarını söyledi.

24 Haziran erken genel seçimlerinde tekrar AK Parti’den aday gösterilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek buradaki fabrika çalışanlarını ve yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Türkiye’nin gelişen teknolojiyle birlikte fevkalade tesislerde hem üreticiye, hem ülkeye hem de istihdama sistematik katkılar sağlayan Kastamonu OSB’deki sanayicileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Fabrika çalışanlarının ve yöneticilerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Murat Demir, Kastamonu’ya 2002 yılından sonra AK Parti hükümeti tarafından 15 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına dikkat çekerek, “1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçildim. O günden bugüne Kastamonu’ya yaklaşık 3 milyar liralık yatırım kazandırdık. Bunların en önemlileri ilimizin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı ile sulama da kullanılacak olan Kırık Barajı projesidir. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün tek bir kalemde yaptığı ihalelerin en büyüğü olan İnebolu yolu projesidir. 2 milyar lira ihale bedeli bulunuyor. Bu iki büyük projede devam ediyor. Bununla birlikte Ilgaz Tünelini, İnebolu Limanına bağlayacak olan yolda inşallah tünellerle tamamlanmış olacak” dedi.

2002 yılından sonra fabrikalara, işletmelere, KOBİ’lere büyük destekler verildiğini açıklayan Demir, bu destekler sayesinde iş sahalarının açıldığını ve işsizlik rakamlarının da minimum seviyeye kadar düştüğünü kaydetti.

Türkiye’de 24 Haziran’da erken genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Demir, “Bu seçimlerde ülkemizde yine istikrar istiyorsak, bu teşviklerin daha da artmasını bekliyorsak güçlü bir meclisi ve güçlü bir cumhurbaşkanını Ankara’ya göndermemiz gerekiyor. Bu yüzden sizlerden yine destek bekliyoruz” diye konuştu.