AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kastamonu'yu ziyaret etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Sorumlusu Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere geldiği Kastamonu'da Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz'a makamında dört yıllık süre içerisinde gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bir brifing verdi. Kastamonu'da gerçekleşen projeleri yakından takip ettiğini ileten Yılmaz, “Kastamonu Belediyemiz önemli çalışmalar imza attı atmaya da devam ediyor. Rabbim yardımcıları olsun. Kastamonu'muza çok önemli eserler bırakıldığını görmek bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Özellikle tarihi ve kültürel alanda Kastamonu'nun hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu da dile getiren Yılmaz, Dünya Kültür Miras Listesi hedefine ise şehrin en kısa sürede ulaşacağına inandığını iletti.

Kastamonu'nun Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, Başkan Babaş'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kastamonu Belediyesi ziyaretinin ardından Yılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de katılımıyla şehir gezisinde bulundu.