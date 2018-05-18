Alacak-verecek meselesi kanlı bitti

1 kişi vurularak yaralandı.

Olay, Kastamonu kent merkezinde bulunan Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ö.D. ile A.Ç Belediye Caddesi girişinde bir iş yerinde karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gittikçe büyüyen kavga neticesinde A.Ç. yanında bulundurduğu silahla Ö.D’nin bacaklarına doğru 4 el ateş etti. Ö.D., bacaklarına isabet eden 3 mermiyle yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan Özel Harekat Polisleri tarafından silahı ateşleyen A.Ç.’yi etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu kaydedilirken, ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.