Alerji testleri, Anadolu Hastanesinde yapılmaya başlandı

Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Niyazi Diri, birçok insanın özellikle bahar aylarındakarşılaştığı ve yaşam kalitesini azaltan ciddi bir modern yaşam rahatsızlığı olan alerji testlerinin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bağışıklık sisteminin bazı durumlarda yabancı ve zararlı maddelere karşı reaksiyonlara aşırı tepki vermesi sonucu alerji dendiğini belirten Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Niyazi Diri, “Bağışıklık sistemi, çevrede bulunan ve burun, bağırsaklar, solunum ve deri yoluyla vücuda giren yabancı ve zararlı maddelere karşı vücudu koruyan bir sistemdir. Bazı durumlarda bağışıklık sisteminin yabancı ve zararlı maddelere karşı reaksiyonları aşırı olabilir. Bu durum alerji olarak tanımlanır. Genetik yatkınlığın söz konusu olduğu alerjinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir” dedi.

“Alerjenler protein yapılıdır” diyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Niyazi Diri, “Proteinlerin tamamı alerjen gibi davranabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sürekli olarak yeni alerjenler keşfedilmektedir. Yapılan araştırmalar yaygın olarak görülen alerjenler arasında, ev tozu akarı, çim ve ağaç polenleri, hayvanların deri döküntüsü veya tüyü, gıda alerjenleri, küfler ve sporlar, ilaç alerjileri ve böcek sokması sayılabilir” diye konuştu.

Alerji belirtileri, alerjinin çeşidine göre farklılık gösterdiğini belirten Dr. Diri, şunları kaydetti: “Genel olarak burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, boğazda gıcık, hapşırma, kaşınma ve burun akıntısı alerji belirtileridir. Alerjik Rinit, yaz gribi, bahar nezlesi ya da saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, polenler, ev tozları, bazı besin maddeleri, hayvan tüyleri ve kimyasal maddeler nedeniyle oluşabilir. Burun akıntısı, hapşırma, kuru öksürük, boğaz kaşıntısı, tıkanıklık ve burun kaşıntısı alerjik rinit belirtisidir. Alerjik astım, genetik yatkınlığın söz konusu olduğu alerjik astım, alerjen maddelere karşı akciğer bronşlarının gösterdiği bir tepkidir ve solunum yolu alerjileri arasında yer alır. Göğüste sıkışma, nefes darlığı ve kuru öksürük belirtilerine sahip olan hastalık, küf mantarı, hamam böceği, polen, ev tozu ve hayvan tüyleri nedeniyle oluşur. Alerjik konjonktivit, gözün beyaz kısmını çevreleyen ve konjonktiva olarak bilinen zarın alerjen maddelere karşı gösterdiği tepkiye alerjik konjonktivit denir. Gözde sulanma, yanma ve kaşıntı gibi belirtilere sahiptir. Üritiker, kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren üritiker ilaç alerjileri; yumurta, domates, kuruyemiş, inek sütü ve hazır gıda katkı maddelerinin yanı sıra ev tozları, polen gibi alerjen maddeler ve böcek ısırmaları nedeniyle de oluşabilir. Besinler içerisinde yer alan proteinlere karşı vücudun gösterdiği tepki olan gıda alerjileri ise ishal, mide ağrısı, kaşıntı ve döküntü gibi belirtiler verir. Atopik dermatit, 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklarda görülen bir egzama türü olan atopikdermatit, tedavi edilmediğinde alerjik rinit ve astım hastalığına dönüşebilir. Anaflaksi, bu alerji nefes almada zorluk ve bilinç kaybına neden olabilir. Tehlikeli bir alerji türü olan anaflaksi ölümcül olabilir. Arı sokması sonucu oluşan alerji buna bir örnektir ancak diğer alerjenler nedeniyle de oluşabilir” ifadelerini kullandı.

Alerji testinin vücutta tepki oluşturması muhtemel farklı alerjen maddelerden, küçük dozlar ile deriye bölüm bölüm uygulama yapılarak derideki oluşumlara göre kişinin hangi alerjen maddelere reaksiyon gösterdiğini tespit etme yöntemi olduğunu vurgulayan Dr. Diri, şunları söyledi: “Alerji testi hayati bir testtir. Özellikle küçük yaşlarda bu testin yapılması, kişinin gelecekte alerjenlere maruz kalma durumlarında nasıl önlemler alacağı, nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilinçli olmasını ve ona göre yaşamasını sağlayacaktır. Ayrıca ölümcül tehlike oluşturabilecek anafilaksi (alerjik şok) ihtimalinin de önüne geçebilecektir. 3 aylıktan büyük olan bebeklerde bu testler uygulanmaya başlanabilir. Yetişkinlerden ziyade bebeklerde ve çocuklarda alerji testi daha sık yapılmaktadır. Can yakıcı veya ağrı verici bir test değildir. Alerji testi önemli bir testtir. Test sırasında anafilaksi geçirme riski olduğundan dolayı bu test sağlık merkezlerinde yaptırılmalıdır.”

Alerji testi yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler veren Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Diri, “Alerji tedavisi için kullanılan ilaçlar, grip için kullanılan ilaçlar, kullandığınız öksürük şurupları, mide ilaçları ve depresyon ilaçları. Eğer bu ve bunlara benzer başka ilaçlar da kullanıyorsanız alerji testi yaptırmadan önce bu ilaçları mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Aksi halde alerji testinin sonucunda yanlış tespit ve sonuçlar ortaya çıkabilir” dedi.