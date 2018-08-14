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14 Ağustos 2018 17:51

Alev alan otomobili polis söndürdü

Kastamonu’da trafik ışıklarında aniden yanmaya başlayan otomobile ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Alev alan otomobili polis söndürdü

14 Ağustos 2018 17:51

Yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunan polis ekipleri, itfaiye ekipleri gelene kadar yanan aracı söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan trafik ışıklarında seyir halindeki 37 DP 254 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracından inerek yardım istedi. Aracın yandığını gören polis ekipleri, ellerinde yangın söndürme tüpleriyle yanan araca müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar polis ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle yanan aracı söndürdü.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından otomobil, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.




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