Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 13:45

Ali Gülbaran, Gökırmak ve Sümer Mahallelerinde vatandaşla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kayınbiraderi Ali Gülbaran, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyaret etti.

Ali Gülbaran, Gökırmak ve Sümer Mahallelerinde vatandaşla buluştu

13 Haziran 2018 13:45


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın misafiri olarak Taşköprü’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kayınbiladeri Ali Gülbaran, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte Sümer ve Gökırmak Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Ziyaret esnasında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ali Gülbaran ve Belediye Başkanı Arslan, 24 Haziran seçimleri hakkında ise vatandaşları bilgilendirdi. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erol Bahadır Sezer ve ilçe yönetimi de eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç