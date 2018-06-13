Ali Gülbaran, Gökırmak ve Sümer Mahallelerinde vatandaşla buluştu

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın misafiri olarak Taşköprü’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kayınbiladeri Ali Gülbaran, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte Sümer ve Gökırmak Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret esnasında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ali Gülbaran ve Belediye Başkanı Arslan, 24 Haziran seçimleri hakkında ise vatandaşları bilgilendirdi. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erol Bahadır Sezer ve ilçe yönetimi de eşlik etti.