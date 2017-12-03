Amatör maçta kavga

Amatör Küme maçında kavga çıktı. Çıkan kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ile önlendi.

Kastamonu 1. Amatör Küme’de mücadele eden Daday Yeni Belediye Spor ile Devrekani Belediye Spor, ligin 4. haftasında Daday Kelebek Çayırı’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısını Devrekani Belediyespor 2-1 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha da sert başladı. Oyuncular arasında başlayan sertlik önce sözlü tartışmaya ardından ise küfürleşmeye bıraktı. İki oyuncu arasında başlayan sözlü tartışmamaya diğer futbolcular da katıldı.

Sinirlerin gerildiği maçın 77. dakikasında saha içerisindeki sözlü tartışma diğer oyuncuların da katılmasıyla bir anda kavgaya dönüştü. Yedek kulübesindeki oyuncuların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgaya emniyet güçleri müdahale etti. Polis ekipleri ve takviye kuvvet olarak gelen jandarma ekipleri, kavgayı daha da büyümeden önledi.

Çıkan kavga nedeniyle maç uzun bir süre oynanamadı. Olayların yatıştırılmasının ardından devam eden maçı ve ilk yarısını 2-1 yenik kapatan Daday Yeni Belediye Spor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-2 kazandı.

Çıkan olaylar nedeniyle Daday Yeni Belediye Spor’dan 2 futbolcu, Devrekani Belediye Spor’dan ise 1 oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.