Ambulansla traktörün çarpışması güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen ambulansla traktörün karıştığı trafik kazası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinile Bilgilere göre ilçe merkezinde aynı istikamette seyir halinde olan 37 DU 284 plakalı traktör ile ambulans döner kavşakta çarpıştı. Olay yerine gitmekte olan 112 ambulansı önünde seyir halinde olan traktörü geçerek dönüş yapmak istedi. Traktör sürücüsü ambulansın ani dönüşünü fark etmeyerek ambulansa çarptı. Kaza sonrası traktörün ön akisleri kırılarak ön tekerler yerinden çıktı ve motorun üstüne düştü. Meydana gelen trafik kazasında traktörde maddi hasar meydana geldi.

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.