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Anasınıfı öğrencileri geçici hayvan bakımevini ziyaret etti

23 Ağustos Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine ziyarete gitti.


Öğrencilere Hayvan sevgisini aşılamak sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili bilgiler vermek için 23 Ağustos Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri öğretmen Yasar Ordulu ve stajyer öğretmenler eşliğinde Kastamonu Belediyesi Geçici hayvan bakımevini gezdi.


Sokak Köpeklerini ve sokak kedilerine yakından inceleyen öğrenciler hayvanlar tedavi edildiği için çok mutlu olduklarını dile getirirken, geçici hayvan bakımevi veterinerlerinden Veteriner hekim Erdi Civek çocuklara hayvan bakımevi ve hayvanlara yapılan tıbbi müdahaleler hakkında bilgi verdi.

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