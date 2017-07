Anneleri ölen yavru leyleklere, belediye ve mahalleli sahip çıktı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde yüksek gerilim hattına çarparak telef olan anne leyleğin 4 yavrusuna, baba leylek yiyecek bulmakta güçlük çekince belediye ekipleri ve mahalleli bakmaya başladı.

Kastamonu’nun Ağlı ilçe merkezinde kullanılmayan 2 katlı binanın bacasında yuva yapan ve 4 yavrusu olan anne leylek, yaklaşık 20 gün önce yüksek gerilim hattı tellerine çarpması sonucu telef oldu. Yuvadaki 4 yavru leyleğe ise baba leylek yemek bulmakta güçlük çekince durumu fark eden Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, ekiplere yavru leyleklere bakması yönünde talimat verdi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla her gün çatıya çıkan belediye görevlileri, yavru leylekler için yuvaya et ve ekmek parçaları bırakıyor. Çevre sakinleri de binanın çatısına çıkıp yavru leylekleri besliyor.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, “Leyleklerimiz her yıl 24 Mart’ta ilçemize gelerek daha önceden yaptığı yuvasını tamir ediyor. Birkaç gün sonrada leyleğin eşi geliyor yuvaya. Leyleklerimiz her yıl sürekli aynı tarihte geliyorlar. Geldikten sonra yuvalarını tamir edip yumurtlama dönemine geçtikten sonra kuluçka döneminden yavrulama dönemine kadar yumurtadan çıkıncaya kadar bazen dişisi, bazen de erkeği nöbetleşe yuvaya yemek götürüyorlar. Birbirlerinin nöbetleşe karınlarını doyuruyorlar. Yavrular çıktıktan sonrada bunlara her gün beslemeye başlıyorlar. Her gün kurbağa, yılan vb. diğer canlılardan yuvaya götürüp yavrularını besliyorlar. Bundan 20-25 gün önce yavru leyleklerin anneleri, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Bizlerde bunu gözlemliyoruz. Anne leylek ölünce, baba leylek kaldı ve bununda yavrularını beslemesi güçleşti. 4 tane yavruyu beslemesi zorlaştı. Yavrular artık büyümeye başladı. Yavrular, yuvanın içinde kıpırdamaya başladı. Biz, bu yüzden artık müdahale etmek zorunda kaldık. Tamamen insanı duygularla belediye ekiplerimizden görevlileri ve halkımızdan birilerini çıkartıp çatıya su, et parçası ve ekmek kırıntıları yuvaya bırakarak yavru leylekleri beslemeye başladık. 2-3 günde bir çatıya çıkıp yuvaya yiyecek bırakıyoruz” dedi.

Yavru leyleklerin uçmak için antrenmanlara başladığını söyleyen Başkan Çolak, “Baba leyleğin, yavrularını besleyemediği belli, bizlerde bu yüzden leyleklere beslenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Leylekler artık bizim her yıl alıştığımız evcil hayvanlarımız gibi bizler onlara alıştık, onlarda bizlere alıştı. Beslenmelerini sağlıyoruz. Leylekleri anneleri, babaları kadar besleyemediysek de yavru leylekler antrenmanlara başladı. Yeterince beslendiklerini düşünüyoruz biz, çünkü uçmaya çalışıyorlar. Uçmaya başladıkları zaman Ağustos ayının sonuna doğru göç edecekler. Her yıl bu leylekler geri dönüyor, tahminen bu leyleklerin yavruları buraya geri geliyor. Bu leylekler her yıl Ağlı ilçemize gelip bizleri ziyaret edip göç ediyorlar. Bu leylekler, Ağlımızın sevimli, evcilleştirdiğimizi düşündüğümüz hayvanlarımızdır. Bunlara bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye görevlilerinin, itfaiye ile veya yan taraftan çatıya çıkılan bölümden yuvaya ulaştıklarını ifade eden Başkan Çolak, şöyle konuştu: “Buradan yuvaya ulaşarak et parçaları, ekmek kırıntıları gibi yiyecek bırakarak yuvaya yavru leylekleri besliyorlar. Yavru leyleklerin aç oldukları belli, çünkü bütün bütün yutuyorlar attıklarımızı”