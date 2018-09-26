Arabanın motor kısmına giren kedi kurtarıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Daday'da pazar yerinde yerinde köpeklerin saldırısından kaçıp park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi, vatandaşlarca fark edildi. Vatandaşların uyarısı üzerine çalıştırılmayan aracın motor kısmına giren yavru kedi, çevredekilerin yardımıyla iki saat süren çalışmanın sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Vatandaşlarca mama verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.