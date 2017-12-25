Araç Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında sona gelindi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 2013 yılında temeli atılan 20 yataklı devlet hastanesinde sona gelindi. Araç Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Kepiçoğlu, hastanenin son durumu hakkında bilgi verdi. Binanın tamamlanma aşamasında sona gelindiğini ifade eden Uzm. Dr. Hasan Kepiçoğlu, "Poliklinikler, servisler, idari birimler, Hemodiyaliz ünitesi ve diğer tüm unsurlarıyla birlikte hazır hale geldi yeni hizmet binamız. İlçemizdeki diyaliz hastaları için de diyaliz ünitesinde tıbbi cihaz ve donanımların kurulumlarının bitirilmek üzere. 2018 yılının ilk aylarında Araç Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının artık tüm üniteleri ile birlikte komplike halde çağın gerektirdiği tüm tıbbi donanım ve hizmet kalitesiyle hizmete girecek” dedi.

Araç’ta 1953 yılından bu yana açık olan devlet hastanesi hizmet binası, artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Yeni ve çağın gereklerini karşılayan yeni bir devlet hastanesi binasının temeli ise 2013 yılında, protokolün katıldığı bir tören ile atılmıştı.