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18 Temmuz 2018 16:31

Araç Harp Müzesi devamlı açık olacak

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ait olan Araç Harp Müzesi, devamlı açık bulundurulacak.

Araç Harp Müzesi devamlı açık olacak

18 Temmuz 2018 16:31


Sadece Resmi ve dini bayramlar ile 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde ziyaretlere açılan Araç Harp Müzesi, alınan karar doğrultusunda devamlı açık bulundurulacak.


Her gün mesai saatleri içerisinde açık kalacak olan Harp Müzesini vatandaşlar ziyaret edebilecek.


Türkiye genelinde kendi alanında ilk ve tek olan Harp Müzesini herkesin mesai saatleri içerisinde ziyaret edebileceğini söyleyen Harp Müzesi Sorumlusu Gazi Abdullah Savaş, “Harp Müzesine personel görevlendirerek müzemizin devamlı açık bulundurulmasını sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu ile Araç belediyesine teşekkür ediyoruz. Araç’ın değerlerini müzede sergileyerek halkımızın gurur ve duygularına tercüman oldular” dedi.




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