İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın çarptığı yaralı kediye, hayvan ambulansı müdahale etti

Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı yavru kediye, Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı müdahale etti.

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı yavru kediye, Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı müdahale etti. Yaralı kedi, ambulansa alınarak veteriner hekime götürüldü.


Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde karşıya geçmek isteyen yavru kediye otomobil çarptı. Arka ayaklarını kaybeden ve felç geçiren yavru kedi, can havliyle sürüklenerek yolun kenarından tarlaya atladı. Burada bir taşına altına saklanan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu Kastamonu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Ambulansına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hayvan Ambulansı, yavru kediyi kafese alarak ambulansa bindirdi. Yavru kedi, tedavi edilmek üzere Hayvan Ambulansı ile Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.