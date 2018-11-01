Aracın çarptığı yaralı kediye, hayvan ambulansı müdahale etti

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobilin çarptığı yavru kediye, Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı müdahale etti. Yaralı kedi, ambulansa alınarak veteriner hekime götürüldü.

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde karşıya geçmek isteyen yavru kediye otomobil çarptı. Arka ayaklarını kaybeden ve felç geçiren yavru kedi, can havliyle sürüklenerek yolun kenarından tarlaya atladı. Burada bir taşına altına saklanan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu Kastamonu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Ambulansına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hayvan Ambulansı, yavru kediyi kafese alarak ambulansa bindirdi. Yavru kedi, tedavi edilmek üzere Hayvan Ambulansı ile Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.