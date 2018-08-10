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10 Ağustos 2018 14:15

Araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Merkez Bük Köyünde yol kontrolleri esnasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde yakalandı.

Araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi tutuklandı

10 Ağustos 2018 14:15

Bunun üzerine şahısların evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Bük Köyünde yaptıkları yol kontrolü esnasında iki şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 185 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin Taşköprü ilçesi İncesu Köyü’nde bulunan ikametinde da yaptıkları aramada bin 460 gram daha kubar esrar maddesi ele geçirdi. İki şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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