Araç’ta asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Araç Öğretmenevi Toplantı Salonunda Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün başkanlık yaptığı toplantıya Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Halis Evirgen, İlçe Emniyet Amiri Efe Can Demirci, Araç’ta daire amirleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde ilçenin huzur ve güven ortamının muhafazası ve ilçenin can ve mal güvenliği açısından önem arz eden konularının gündeme geldiği toplantıda, huzur ve güven ortamının devamına yönelik yapılmakta olan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konuşuldu. Yapılan fikir alışverişi ve istişareler sonunda sorunlar ve çözüm yolları konusunda ilçenin idare amirleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri bazı konularda yeni kararlar alınması gerektiğinde görüş birliğine vardı.