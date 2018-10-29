Araç'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

yılı törenlerle kutlandı.

Kutlama programı Araç'ta İlçe Kaymakamlık makamında Kaymakamı Mustafa Görmüş, Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak ve Belediye Başkan Vekili İsmail Büyükkasapbaşı, tebrikleri kabul etti.

Araç'ta Vali Enis Yeter Stadında Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine devam edildi. Kaymakam Görmüş, Garnizon Komutanı Çakmak ve Belediye Başkan Vekili Büyükkasapbaşı, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması akabinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmada Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş tarafından yapıldı. Kış Gülü Bakım Merkezinin düzenlediği ve bakım merkezi sakinleri tarafından okunan türkülerin sonrasında, öğrenciler tarafından şiirler okundu. ÖJğrenciler tarafından birbirinden güzel gösterilen de sergilendiği törende, Araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mustafa Görmüş, Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak ve Belediye Başkan Vekili İsmail Büyükkasapbaşı tarafından ödülleri takdim edildi.

Büyük bir coşku ile gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tören geçişi ile sona erdi.