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Araç'ta gaziler, piknikte bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Araç ilçesinde bulunan gaziler, piknikte bir araya geldi.


19 Eylül Gaziler Günü Araç'ta, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Araç Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan Gaziler Günü kutlamaları, şehitler ve vefat eden gaziler için saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.


Buradaki törenlerin ardından Araç Şehitliğine geçildi. Burada askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler ve gaziler için dua yapılarak şehitlikteki tören de son buldu.


Araç İlçe Merkezindeki Gaziler Günü kutlamalarından sonra Gaziler Şenkaya Tesislerindeki piknik alanında bir araya gelerek piknik yaptılar. İhsangazi'de ki daire amirleri Jandarma rütbelileri ve İhsangazili Gaziler de pikniğe katıldılar. Ayrıca piknikte Araç'ta ki daire amirleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de bulundular. Gaziler nefis bir piknik ortamında güzel bir gün geçirdiler.

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