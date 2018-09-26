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Araç'ta öğrenciler, madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrencilere madde bağımlığı hakkında broşür dağıtıldı.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Araç İlçe Emniyet Müdürlüğü, ‘El Ele Güvenle Geleceği' projesi kapsamında Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu kampüsünde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere broşür dağıttı. Öğrencilere madde bağımlılığı ile mücadele rehberi ve ‘Güvenli Geleceğe' dair rehberin dağıtımı yapıldı. İçerisinde çeşitli uyarıların ve ‘üniversiteye adımını attığın bu andan itibaren her zaman sana uzanan bir dost eli olmayı kabul ediyoruz' mesajının bulunduğu broşürün dağıtımının yanı sıra öğrencilere çay, meyve suyu ve pasta ikramının yanı sıra kalem ve defterler hediye edildi.

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