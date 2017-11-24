Araç’ta Öğretmenler Günü kutlandı

Araç’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına Araç İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldırım tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Araç Kültür ve İş Merkezi binasında bulunan Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Araç İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldırım’ın yapmasının ardından öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni yapıldı. Daha sonra günün anlam ve önemine dair şiirler okundu ve ilçede emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri İlçe Kaymakamı Mustafa Görmüş tarafından takdim edildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İlçe Garnizon Komutanı Ahmet Çakmak tarafından öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.