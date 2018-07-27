Olay, geçtiğimiz yıl 8 Haziran’da merkeze bağlı Arız köyünde Faruk P. ile Mahir Simsar arasında yaşandı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Faruk P., Mahir Simsar’ı bıçaklayarak ölümüne sebebiyet vermişti. Olay sonrası tutuklanan ve hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürme suçundan dava açılan Faruk P., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunmasında Faruk P., aralarında herhangi bir husumetin olmadığını belirterek, “Ben, o gün Tarım İl Müdürlüğünden gelen personele tarlaları gezdiriyordum. Daha sonra Mahir Simsar, yanıma geldi ve bana tarlasını neden daha önce göstermedin dedi. Ben, o esnada aracın yanındaydım. Mahir Simsar, koşarak elindeki kazık parçasıyla bana vurdu. Ben yere düştüm. Bu esnada araçtan elimi uzatarak bıçağı aldım. Kendimi savunmak için sağa sola rast gele bıçağı sallamaya başladım. O an ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilebilmesi için duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.