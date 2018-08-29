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29 Ağustos 2018 23:19

Arı kovanları yandı, yangını söndüren vatandaşlara arılar saldırdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Kayaönü köyünde arı kovanlarının olduğu bölgede yangın çıktı.

Arı kovanları yandı, yangını söndüren vatandaşlara arılar saldırdı

29 Ağustos 2018 23:19

Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlara arılar saldırdı.


Edinilen bilgilere göre, Kayanü köyünde Mehmet Çiftçi’ye ait ahşap binada ve arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk önce köylüler müdahale etti. Yangında çok sayıda arı kovanı yandı. Söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar hem yangın ile hem de kovanlardan çıkan arıların saldırısı ile mücadele etti.


Köylüler, köy merkezinde bulunan 3 adet yangın söndürme tankerleri ile yangına müdahale ederken, olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevre binalara sıçramadan yapılan başarılı çalışmayla söndürüldü.


Köy Muhtarı Galip Ulusoğlu yangın sonrası yaptığı açıklamada, Eğer köyümüzde bu su tankerleri olmamış olsa idi itfaiye ekipleri gelene kadar bu yangın çevre binalara da yayılırdı. Yangın bir anda etrafa yayılıyor. Kimse ferdi olarak yangına müdahale ederek bir şey yapamaz. Yangın söndürme ekip ve imkan meselesi eğer bu tankerler olmasa bizler bir şey yapamazdık’’ dedi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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